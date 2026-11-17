Le vendite iniziali di Hot Wheels Infinite Rush sono risultate inferiori alle aspettative di Embracer Group. A confermarlo è l'ultimo rapporto finanziario della società, relativo al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026-2027, che comprende il periodo tra luglio e settembre 2026. Il nuovo gioco di corse arcade sviluppato da Milestone ha infatti registrato un'accoglienza piuttosto contrastante, accompagnata da risultati commerciali al di sotto delle previsioni.
Non ha convinto
Nel corso della presentazione dei risultati finanziari, l'amministratore delegato di Embracer Group, Phil Rogers, ha confermato le difficoltà del progetto: "Hot Wheels: Infinite Rush ha registrato un'accoglienza e prestazioni più contrastanti".
Va comunque considerato che il gioco è arrivato sul mercato soltanto a settembre, quindi il periodo preso in esame dal rapporto finanziario comprende poche settimane di commercializzazione. Sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire se il titolo riuscirà a recuperare terreno.
La situazione rappresenta comunque un risultato poco incoraggiante per Milestone, soprattutto considerando il precedente della serie. Hot Wheels Unleashed ha infatti superato i due milioni di copie vendute, diventando il gioco di maggior successo nella storia dello studio italiano. Il successore, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, aveva però già deluso e anche il nuovo capitolo sembra aver seguito la stessa strada.
Novità poco gradite
Infinite Rush ha inoltre cercato di rinnovare la formula abbandonando i circuiti chiusi dei predecessori in favore di un mondo aperto suddiviso in quattro isole, progettate con dimensioni e caratteristiche che richiamano i diorami dei giocattoli Hot Wheels. Il supporto post-lancio dovrebbe contribuire a mantenere vivo l'interesse attraverso i vari contenuti aggiuntivi: il Vehicle Pass prevede l'introduzione di 44 automobili distribuite in diversi pacchetti, mentre un'espansione dedicata a Ferrari aggiungerà otto vetture e un'isola ispirata al marchio italiano.
Un possibile fattore penalizzante potrebbe essere stato anche il periodo di uscita, particolarmente affollato sul fronte delle nuove pubblicazioni. Negli ultimi mesi si sono infatti concentrati numerosi lanci importanti, mentre diversi editori hanno cercato di evitare la sovrapposizione con l'imminente arrivo di Grand Theft Auto VI.
Embracer segnala risultati più incoraggianti per MX vs. ATV Legends e Wreckfest, entrambi presenti tra i cinque giochi del catalogo che hanno venduto maggiormente nel trimestre. Nello stesso gruppo figurano anche Reanimal, Way of the Hunter 2 e Disney Epic Mickey: Rebrushed.
Tra le prossime uscite principali della società viene inoltre menzionato Wreckfest 2, attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam. La versione definitiva per PC e console non ha ancora una data di uscita confermata.