Il nuovo gioco di corse arcade sviluppato da Milestone ha registrato vendite iniziali inferiori alle previsioni di Embracer Group.

Le vendite iniziali di Hot Wheels Infinite Rush sono risultate inferiori alle aspettative di Embracer Group. A confermarlo è l'ultimo rapporto finanziario della società, relativo al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026-2027, che comprende il periodo tra luglio e settembre 2026. Il nuovo gioco di corse arcade sviluppato da Milestone ha infatti registrato un'accoglienza piuttosto contrastante, accompagnata da risultati commerciali al di sotto delle previsioni.

Non ha convinto Nel corso della presentazione dei risultati finanziari, l'amministratore delegato di Embracer Group, Phil Rogers, ha confermato le difficoltà del progetto: "Hot Wheels: Infinite Rush ha registrato un'accoglienza e prestazioni più contrastanti". Va comunque considerato che il gioco è arrivato sul mercato soltanto a settembre, quindi il periodo preso in esame dal rapporto finanziario comprende poche settimane di commercializzazione. Sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire se il titolo riuscirà a recuperare terreno. Milestone e Mattel annunciano il pacchetto F1 Car Collection per Hot Wheels Infinite Rush La situazione rappresenta comunque un risultato poco incoraggiante per Milestone, soprattutto considerando il precedente della serie. Hot Wheels Unleashed ha infatti superato i due milioni di copie vendute, diventando il gioco di maggior successo nella storia dello studio italiano. Il successore, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, aveva però già deluso e anche il nuovo capitolo sembra aver seguito la stessa strada.