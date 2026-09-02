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Hot Wheels Infinite Rush presenta il parco vetture e l'editor dei tracciati

Milestone ha pubblicato un nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush per presentare il suo ampio parco vetture e il rinnovato editor dei tracciati.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/09/2026
Un Daredevil in Hot Wheels Infinite Rush
Hot Wheels Infinite Rush
Hot Wheels Infinite Rush
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Milestone e Mattel hanno pubblicato un nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush al fine di presentare il parco vetture e l'editor dei tracciati di questo nuovo episodio, che sarà disponibile a partire dal 10 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Infinite Rush includerà oltre centocinquanta automobiline al lancio, fra modelli appartenenti alla linea Hot Wheels Originals e riproduzioni di celebri automobili realizzate da marchi reali, e sarà possibile sbloccarle partecipando alle gare, completando le attività presenti nell'open world e prendendo parte agli eventi speciali.

Anche l'esplorazione libera avrà un ruolo all'interno di questo sistema di progressione, visto che potrenmo raccogliere Monete Rush da utilizzare presso i concessionari distribuiti fra le diverse isole oppure una volta scoperta la Concessionaria Segreta: un negozio itinerante che comparirà solo in determinati momenti per venderci modelli rari.

Il nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush presenta la campagna, le classi di veicoli e la personalizzazione Il nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush presenta la campagna, le classi di veicoli e la personalizzazione

Non mancheranno sfide speciali come le gare contro i Daredevil, che consentiranno di ottenere ricompense speciali e di avanzare rapidamente all'interno della campagna.

Il nuovo editor dei tracciati

Come detto, in Hot Wheels Infinite Rush potremo esplorare quattro isole e costruire i nostri tracciati grazie a un editor che è stato rinnovato e potenziato, diventando ancora più semplice e versatile rispetto al passato.

Il sistema sfrutta infatti un meccanismo adattivo di allineamento al terreno, grazie al quale i moduli delle piste possono seguire la conformazione dell'ambiente. I giocatori avranno inoltre a disposizione gli indicatori di azione: strumenti che consentono di stabilire il comportamento degli avversari controllati dall'intelligenza artificiale.

Abbiamo provato Hot Wheels Infinite Rush lo scorso giugno.

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