Hot Wheels Infinite Rush presenta il parco vetture e l'editor dei tracciati

Milestone e Mattel hanno pubblicato un nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush al fine di presentare il parco vetture e l'editor dei tracciati di questo nuovo episodio, che sarà disponibile a partire dal 10 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Infinite Rush includerà oltre centocinquanta automobiline al lancio, fra modelli appartenenti alla linea Hot Wheels Originals e riproduzioni di celebri automobili realizzate da marchi reali, e sarà possibile sbloccarle partecipando alle gare, completando le attività presenti nell'open world e prendendo parte agli eventi speciali.

Anche l'esplorazione libera avrà un ruolo all'interno di questo sistema di progressione, visto che potrenmo raccogliere Monete Rush da utilizzare presso i concessionari distribuiti fra le diverse isole oppure una volta scoperta la Concessionaria Segreta: un negozio itinerante che comparirà solo in determinati momenti per venderci modelli rari.

Non mancheranno sfide speciali come le gare contro i Daredevil, che consentiranno di ottenere ricompense speciali e di avanzare rapidamente all'interno della campagna.