Il nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush mostra le quattro isole esplorabili liberamente

Lo studio di sviluppo italiano Milestone e Mattel, azienda leader nel settore dei giochi e dell'intrattenimento per famiglie, hanno presentato un nuovo trailer di Hot Wheels Infinite Rush , il prossimo titolo arcade racing annunciato durante lo showcase del Summer Game Fest 2026 . Il gioco uscirà il 10 settembre 2026, con accesso anticipato disponibile dal 7 settembre.

Le quattro isole

Hot Wheels Infinite Rush porta i giocatori in un mondo in scala ridotta suddiviso in quattro isole dinamiche, esplorabili liberamente. Ogni isola ha un suo stile e combina sfide di corsa, ostacoli inaspettati e oggetti collezionabili nascosti, con l'obiettivo di incentivare l'esplorazione oltre alle semplici gare di velocità.

Il viaggio dei giocatori inizia tra le strade di Wheelswood, isola che richiama l'energia di una metropoli moderna, tra lunghi rettilinei, grattacieli e strade secondarie strette.

Tentacle Bay offre invece un'atmosfera più rilassata, tra spiagge, parchi e acque cristalline, arricchita da una zona rocciosa e un parco archeologico.

Gearville cambia completamente registro, trasformandosi in un'isola desertica fatta di canyon, cantieri industriali e macchinari pesanti.

Infine, Drifty Temples propone un'ambientazione crepuscolare ispirata all'estetica dell'Asia orientale, con strade illuminate al neon, ciliegi in fiore, canali d'acqua e antichi templi sorvegliati da un drago gigante. Le quattro isole sono collegate tra loro dal Launcher, un sistema di teletrasporto che consente di spostarsi liberamente in qualsiasi momento.

Il nuovo trailer mette in evidenza la varietà di attività in stile free-roaming presenti nel gioco, di cui le gare rappresentano solo una parte.

Nelle sfide Daredevil i giocatori possono intercettare veicoli speciali avvistati nel traffico e aggiungerli alla propria collezione, mentre nelle Delivery Stunts bisogna consegnare i veicoli assegnati bilanciando velocità e precisione, dato che ogni collisione provoca danni.

Le attività Stuntman ribaltano l'obiettivo, richiedendo di distruggere il maggior numero possibile di oggetti, mentre le sfide Tourist si concentrano sulla fotografia, chiedendo di catturare specifici soggetti seguendo indicazioni e requisiti di inquadratura, spesso in luoghi panoramici.

In Find the Flame l'obiettivo è di raggiungere un punto nel minor tempo possibile senza un percorso prestabilito, a cui si aggiungono ulteriori attività acrobatiche incentrate su derapate, accelerazioni e sfide di velocità. Gli oggetti collezionabili sparsi per le mappe incentivano l'esplorazione e garantiscono rigiocabilità nel tempo.

Quattro classi di veicoli distinte, ciascuna con caratteristiche di manovrabilità e sistemi di potenziamento propri, permetteranno ai giocatori di scegliere le Hot Wheels più adatte a ogni evento, sbloccando progressivamente l'intero roster di oltre 150 veicoli.

Hot Wheels Infinite Rush uscirà su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.