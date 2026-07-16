Tra una puzzetta e una presa per le mani, Heave Ho 2 arriva su Nintendo Switch 2, Switch e PC con tanto divertimento in cooperativa locale e online a un prezzo molto basso.

Incredibile ma vero, le follie puzzose di Heave Ho tornano a farci urlare dal divano con un seguito ancora più ricco, matto e divertente. Per chi non lo sapesse, Heave Ho è uno di quei titoli di Devolver Digital apparentemente sconclusionati, ma iper creativi e malefici. L'idea di gameplay alla base è piuttosto immediata: gestendo la fisica lineare del corpo e delle braccia, dovremo afferrare punti del livello per avanzare, da soli o in compagnia. Ecco, quella parte in compagnia è quella che vi fa fare da zero a cento con il divertimento, ma anche con le arrabbiature tipiche dei giochi in cooperativa. Sembra ieri, eppure sono passati quasi 7 anni da quando il primo episodio irrompeva nel perimetro dei co-op da divano di Switch, ritagliandosi un bello spazio come uno dei più divertenti. Non raggiungeva - e non raggiunge tutt'oggi - l'eleganza e l'immediatezza di un Overcooked!, ma Heave Ho ha saputo crearsi una sua dimensione attorcigliandosi su un approccio ludico stratificato e assolutamente non banale. Vediamo come se la cava Heave Ho 2, questo piccolo ma divertente seguito.

Analogici e grilletti La logica è tecnicamente semplice: insieme a minimo un amico (locale o online) dovrete gestire la fisica del corpo muovendo le due lunghe braccia, in modo da afferrare cose o le mani dei compagni. Con la parte sinistra del controller si gestisce l'arto sinistro, con quella destra, il destro. Il problema sarà capire come muoversi e imbastire una strategia per arrivare in fondo al livello. E qui entra in gioco l'affiatamento: decidere come afferrarsi, dove afferrarsi, quando seguire le stesse traiettorie, quando lasciarsi e quando far esplodere una sonora flatulenza per fare un salto aggiuntivo sono il cuore dell'esperienza, soprattutto in due. Il gameplay è tutto lì e passa attraverso una semplice gestione tra analogici e grilletti, ma avanzare sarà tutt'altro che semplice, men che meno superare le tante sfide inserite. Certi livelli sono un incaglio di gameplay che metà ne basta! A differenza del primo Heave Ho, il seguito non ha una campagna in singolo, forse proprio per la sovrapposizione di livelli che c'era tra le due modalità: in Heave Ho 2 c'è solo multiplayer, anche se potete giocare da "soli" ma online, entrando comunque in una stanza con altra gente. Quindi non sarete mai soli, tranne nel tutorial. La campagna di Heave Ho 2 propone 8 mondi, saltando da montagne a cucine, da città medievali ad ambienti futuristici. Non c'è un senso a questa successione, fungono solo da pretesti per inserire idee di level design e tracciare "enigmi" sulla distanza e sugli oggetti che vi spingeranno a comprendere cosa dobbiate fare. L'avanzamento in Heave Ho 2 è a tratti confusionario, forse si basa troppo fin dall'inizio sull'andare avanti a tentativi e, se non ce la fate, arriva un gatto mongolfiera a salvarvi, semplificando un po' troppo la risoluzione degli enigmi. Non abbiamo nemmeno trovato modi per toglierlo e questa presa per mano (per rimanere in tema) crea un divario un po' troppo evidente tra il non farcela (magari perché la lettura del livello è più criptica del previsto) e il farlo volando col pallone in aiuto, quindi in modalità quasi automatica. Forse una soluzione di mezzo, con situazioni disegnate in modo leggermente - ma giusto leggermente - più intuitivo e l'assenza di una semplificazione che si intromette nel gameplay e risolve quasi da sola il livello, sarebbe stata più apprezzata. Certo, basta ignorare il felino, ma a volte la tentazione potrebbe essere troppa.

Tutto il pacchetto di condivisione Switch 2 Heave Ho 2 è indubbiamente divertente e metterà a dura prova l'affiatamento della coppia casalinga o degli amici sul divano: il gioco, già dal primo mondo, non esita un attimo a essere punitivo nell'organizzazione del gruppo e della sintonia, disegnando una curva di apprendimento che va subito in salita. Bello da una parte, forse un filo troppo veloce, quando magari un nuovo giocatore deve imparare le meccaniche insieme a un amico e si rischia di rimanere inchiodati a un punto. In mezzo al mix di sfide a tempo e di abilità si stagliano le sagome da trovare nei livelli, che sbloccheranno altre sfide, esattamente come il primo episodio. Il gioco vi strapperà proprio tanti sorrisi con la sua demenzialità artistica e ludica, con la pazienza però che si assottiglierà col passare dei fallimenti, questo dovrete aspettarvelo. Heave Ho 2 Però le risate saranno tante e non solo per il fascino sempreverde della puzzetta, ma per un insieme di situazioni e di errori che farete che vi sapranno divertire: va anche ricordato che è un gioco che costa davvero poco e che vi regalerà parecchie ore di divertimento e di cooperativa locale, un privilegio videoludico che sta tornando ad avere una certa importanza, ma mai quella che dovrebbe avere. Heave Ho 2 va preso così, come uno spassoso passatempo, intelligente nella sua unicità di gameplay, ma capace di erodere la vostra pazienza rapidamente se vi ci approcciate come un titolo da dominare a stretto giro. Heave Ho 2 è un gioco da apprendere lentamente nonostante vi ponga da subito di fronte a sfide non banali per il giocatore medio. Completa il pacchetto la modalità online - peraltro con la possibilità di inserire le vostre facce con la camera - e la combo tutta tipica di Switch 2 composta da GameChat e GameShare.

Conclusioni Versione testata Nintendo Switch 2 Digital Delivery Steam, Nintendo eShop Prezzo 9.90 € Multiplayer.it 7.5 Lettori ND Il tuo voto Heave Ho 2 è quel titolo budget estivo che potete comprare senza pensare e che vi intratterrà con spasso, ma per fortuna senza farvi spegnere il cervello. La logica ludica c'è ed è paradossalmente preponderante già dalle prime fasi, in cui il titolo sente solo in parte il bisogno di spiegarvi come funziona e vi lascia scoprire - e sclerare - attorno a un loop che rimane convincente. Uno joy-con a testa e passano le serate!