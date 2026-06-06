Milestone presenta Hot Wheels Infinite Rush, il nuovo racing game open world in arrivo a settembre

Milestone ha svelato Hot Wheels Infinite Rush in occasione del Summer Games Fest 2026. Si tratta di un nuovo gioco di guida arcade che amplia il concetto delle tradizionali gare sui caratteristici tracciati arancioni della serie. Il titolo porterà i giocatori in un mondo esplorabile composto da quattro isole, ognuna caratterizzata da ambientazioni, attività e sfide differenti.

L'esplorazione avrà un ruolo centrale nell'esperienza. I giocatori potranno muoversi liberamente tra le varie aree, distruggere ostacoli, scoprire oggetti nascosti e partecipare a numerose attività sparse per la mappa. Ogni isola sarà inoltre governata da un "Rush Master", una sorta di boss da affrontare dopo aver completato una serie di eventi dedicati. Sconfiggendolo si otterranno il suo veicolo esclusivo e il relativo titolo. Superando tutti e quattro i Rush Master sarà possibile conquistare il riconoscimento finale di campione assoluto.

L'uscita di Hot Wheels Infinite Rush è fissata per il 24 settembre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.