Star Wars Zero Company svela la data di uscita al Summer Game Fest 2026

Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione Star Wars Zero Company, il nuovo gioco strategico per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Vediamo il trailer di Star Wars Zero Company.

Il trailer di Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company si mostra con un intenso trailer che ci permette di farci un'idea della trama alla base del gioco, ma anche di notare anche qualche dettaglio di gameplay, con piccole scene di gioco. Il filmato però chiaramente mira a confermare che potremo prendere il controllo di svariati tipi di personaggi, creando la nostra Zero Company perfetta.

Vediamo poi Anakin Skywalker, ma non è chiaro se sarà uno dei personaggi che potremo controllare oppure solo un elemento della trama (o addirittura un nemico).

Star Wars Zero Company sarà disponibile dal 27 agosto 2026, come era stato indicato da un leak recente. Inoltre, erano state svelate le edizioni del gioco.

Secondo il leaker Star Wars Zero Company sarà pubblicato in formato fisico e digitale in versione Standard (49,99$ su PC e 59,99$ su console) e in solo formato digitale in versione Deluxe (59,99$ su PC e 69,99$ su console). Ci sarà però la possibilità di comprare a parte l'upgrade alla versione Deluxe per chi ha comprato il gioco in formato Standard.