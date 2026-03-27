Star Wars: Zero Company contiene morte permanente e relative conseguenze in stile Fire Emblem

A spiegarlo è stato Aaron Contreras , il responsabile della narrazione nel nuovo progetto, che ha coperto peraltro lo stesso ruolo anche in Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor , il quale ha svelato la presenza della morte permanente come un elemento importante nella costruzione del gioco.

Da una recente intervista pubblicata da PC Gamer emergono nuovi dettagli su Star Wars: Zero Company , lo strategico in stile XCOM incentrato su Star Wars e in sviluppo presso Bit Reactor, dai quali veniamo a sapere che il gioco avrà una modalità con morte permanente dei personaggi che lo renderà vicino a Fire Emblem come conseguenze delle battaglie.

Conseguenze importanti su storia e gameplay

La morte permanente dei personaggi in Star Wars: Zero Company non riguarda il protagonista, Hawks, ma può colpire altri personaggi principali e ovviamente comporta delle conseguenze importanti anche come sviluppo della storia, in maniera simile a quanto accade in Fire Emblem, per esempio.

Il gameplay prevede che i personaggi possano essere sconfitti sul campo di battaglia, quando la loro salute scende a zero: le prime due volte, questo non comporta la loro morte ma viene registrato come una ferita di battaglia che permane.

La terza volta che uno stesso personaggio vede la propria salute scendere a zero in battaglia subentra però la morte permanente, e questo viene eliminato dal gioco in maniera definitiva.

Questo, ovviamente, comporta una ulteriore complicazione sia nella progettazione del gioco che nella costruzione della sua storia e della narrazione, ma è una scelta coraggiosa che il team Bit Reactor ha voluto prendere per dare maggiore spessore all'esperienza del gioco.

Non era peraltro sostenuta dallo stesso Contreras, che però l'ha apprezzata successivamente: "È stata una sfida che abbiamo accettato a metà della produzione", ha detto Contreras, "Circa 13 mesi fa ho perso una discussione sul permadeath, ed è stato un bene che sia andata così: è stata la decisione giusta per il gioco".

"Star Wars parla di perdita. Voglio dire, a quattro anni, vedere morire Obi Wan Kenobi è un evento che ti segna, giusto? Riguarda la perdita, e poi anche, come sviluppatore, il desiderio che le persone non ricorrano al save-scum, ma superino la perdita, per arrivare a ciò che c'è dall'altra parte dell'esperienza, per viverla in maniera completa".

Star Wars Zero Company è stato annunciato ufficialmente lo scorso aprile e pare sia visto come una fusione di tre grandi opere della serie di Lucasfilm. Si tratta di uno strategico a turni in arrivo ad aprile.