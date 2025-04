Il trailer di Star Wars Zero Company svela periodo di uscita, gameplay, storia e personaggi

Il trailer di Star Wars Zero Company

Electronic Arts presenta Star Wars Zero Company con questa frase, pronunciata da un personaggio: "C'è una guerra invisibile. È quella combattuta nell'ombra. La guerra dietro la guerra."

La descrizione ufficiale recita: "Guida una squadra d'élite in una storia autentica e audace ambientata sul finire delle Guerre dei Cloni in Star Wars Zero Company, un gioco tattico a turni da giocare singolo sviluppato da Bit Reactor in collaborazione con Respawn Entertainment e Lucasfilm Games."

"Un ex ufficiale della Repubblica di nome Hawks è a capo della Zero Company, un gruppo non convenzionale di professionisti su commissione provenienti da ogni parte della galassia. Hawks e la Zero Company vengono reclutati per un'operazione che li vede affrontare una nuova minaccia che fa temere per il destino della galassia stessa. Per sventarla, Hawks si mette a capo di una squadra di improbabili alleati costretti ad accantonare le proprie differenze per superare sfide impossibili."

Se vi interessa invece Star Wars: Starfighter, ecco il teaser trailer e la data di uscita del nuovo film del regista di Deadpool.