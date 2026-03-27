WhatsApp introduce su iOS una nuova scheda dedicata a Meta AI per centralizzare tutte le funzionalità intelligenti in un unico hub

La nuova scheda Meta AI rappresenta un vero e proprio hub centralizzato, progettato per raccogliere tutte le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale in un unico spazio . Gli utenti possono così accedere rapidamente a strumenti avanzati, gestire le conversazioni e scoprire nuove modalità di utilizzo dell'AI senza dover navigare tra diverse sezioni dell'app .

WhatsApp continua a evolversi nel campo dell'intelligenza artificiale introducendo una nuova funzionalità pensata per migliorare l'esperienza utente: una scheda dedicata interamente a Meta AI . Dopo una prima fase di test su Android, questa novità è ora in arrivo anche su iOS, grazie all'aggiornamento beta 26.12.10.70 disponibile tramite TestFlight.

Come funzionerà la nuova tab di WhatsApp?

All'interno della nuova tab, gli utenti possono interagire con un assistente conversazionale capace di rispondere a domande, fornire spiegazioni e supportare attività quotidiane.

Non solo: Meta AI offre anche strumenti creativi, come la generazione di immagini a partire da semplici prompt testuali e la possibilità di animare contenuti visivi, rendendoli ideali per social media e progetti personali.

Un'altra importante novità riguarda la personalizzazione. Gli utenti possono scegliere diverse voci per l'assistente e gestire la memoria dell'IA, decidendo quali informazioni salvare, modificare o eliminare. Questo consente un maggiore controllo sulle interazioni e rende l'esperienza più coerente e su misura.