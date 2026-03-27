No More Heroes 3 è in promozione su Instant Gaming: puoi acquistare la versione PC a meno di 3€

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su No More Heroes 3, titolo che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 94% per un costo totale e finale d'acquisto di 2,83€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: No More Heroes 3 segna il ritorno dell'iconico assassino otaku Travis Touchdown in un'avventura ancora folle. Armato della sua inseparabile Beam Katana, Travis dovrà affrontare dieci dei combattenti più pericolosi della galassia, scalando una classifica interstellare per fermare il malvagio Principe FU e la sua invasione aliena della Terra.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia riporta i giocatori nel "Giardino della follia", dove azione e ironia si mescolano in un'esperienza unica. Per salvare il pianeta, Travis dovrà affrontare una serie di boss eccentrici e potentissimi, ognuno con abilità e personalità fuori dal comune. Dal punto di vista tecnico, il gioco offre un comparto visivo fluido e coinvolgente, con azione a 60 FPS in full HD che valorizza ogni combattimento.
Il gameplay hack and slash resta il cuore dell'esperienza: combo rapide, colpi spettacolari e un ritmo serrato rendono ogni scontro dinamico e adrenalinico. Una delle principali novità è l'introduzione di un mondo aperto ampliato. Oltre alla storica Santa Destroy, i giocatori potranno esplorare nuove ambientazioni a bordo della Demzamtiger, il mezzo di Travis. Qui la nostra recensione.