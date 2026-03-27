No More Heroes 3 è in promozione su Instant Gaming: puoi acquistare la versione PC a meno di 3€

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su No More Heroes 3 , titolo che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 94% per un costo totale e finale d'acquisto di 2,83€ (IVA inclusa) . La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: No More Heroes 3 segna il ritorno dell' iconico assassino otaku Travis Touchdown in un'avventura ancora folle. Armato della sua inseparabile Beam Katana , Travis dovrà affrontare dieci dei combattenti più pericolosi della galassia, scalando una classifica interstellare per fermare il malvagio Principe FU e la sua invasione aliena della Terra.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia riporta i giocatori nel "Giardino della follia", dove azione e ironia si mescolano in un'esperienza unica. Per salvare il pianeta, Travis dovrà affrontare una serie di boss eccentrici e potentissimi, ognuno con abilità e personalità fuori dal comune. Dal punto di vista tecnico, il gioco offre un comparto visivo fluido e coinvolgente, con azione a 60 FPS in full HD che valorizza ogni combattimento.

Il gameplay hack and slash resta il cuore dell'esperienza: combo rapide, colpi spettacolari e un ritmo serrato rendono ogni scontro dinamico e adrenalinico. Una delle principali novità è l'introduzione di un mondo aperto ampliato. Oltre alla storica Santa Destroy, i giocatori potranno esplorare nuove ambientazioni a bordo della Demzamtiger, il mezzo di Travis. Qui la nostra recensione.