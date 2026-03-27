Google Traduttore: traduzione in tempo reale finalmente disponibile anche in Italia su iOS e Android

Google Traduttore è stato ulteriormente migliorato grazie all'integrazione di Gemini. Oltre a poter usufruire di traduzioni ancora più efficaci e naturali, finalmente è possibile anche utilizzare la traduzione in tempo reale direttamente dalle proprie cuffie . La funzione non è più limitata ed è disponibile in diversi mercati, tra cui l'Italia. Vediamo di seguito tutte le novità.

Come usare la traduzione dal vivo

Prima di tutto, Gemini analizza il contesto invece di fornire una traduzione letterale, che si tratti di modi di dire, espressioni locali e altro ancora. Queste modifiche sono già disponibili nell'app per iOS e sul web, e sono supportate quasi 20 lingue. Come vi abbiamo anticipato prima, la traduzione in tempo reale con le cuffie è disponibile anche in Italia, su dispositivi Android e iOS. Ma come funziona, esattamente? La funzione consente di ascoltare nelle cuffie la traduzione di una conversazione, in tempo reale e senza nessuna attesa, con supporto a ben 70 lingue.

La traduzione dal vivo

Non ci sono limitazioni in termini di dispositivi: è supportato qualsiasi modello di cuffie o auricolari. Per provare la funzione basterà aprire l'app Traduttore e selezionare "Traduzione dal vivo". Avrete a disposizione tre opzioni specifiche, in base alle proprie esigenze.

Le tre modalità

Si parte dalla modalità "Ascolto", che consente semplicemente di ascoltare ciò che dice l'interlocutore nella nostra lingua. La modalità "Conversazione", invece, permette di tradurre ciò che diciamo noi e ciò che ascoltiamo (in quel caso l'audio viene riprodotto dall'altoparlante dello smartphone, affinché l'interlocutore possa ascoltare). Infine, è presente la modalità "Solo testo", quindi la traduzione apparirà in formato testuale e non verrà riprodotta ad alta voce.