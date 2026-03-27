Motorola Razr 70 Ultra: design più spesso e diverse novità tecniche, secondo le ultime indiscrezioni

Potremmo aspettarci alcuni miglioramenti, dato che Motorola potrebbe utilizzare una batteria ancora più capiente , sebbene il Razr Ultra 2025 fosse già dotato di una batteria da 4.700 mAh. Ulteriori novità dovrebbero riguardare il comparto fotografico, la ricarica e le prestazioni termiche . L'aumento di spessore potrebbe essere quindi giustificato da questi possibili miglioramenti.

A cambiare saranno le dimensioni: mentre gli altri produttori di smartphone puntano a modelli sempre più sottili, Motorola sembra aver adottato un approccio completamente diverso. Da aperto, includendo il rilievo della fotocamera, le dimensioni dovrebbero essere 171,3 x 74,1 x 9,6 mm . Da chiuso, invece, è evidente l'aumento dello spessore, includendo le fotocamere: 88,0 x 74,1 x 17,63 mm .

Le immagini sono state condivise da OnLeaks in collaborazione con XpertPick . Come anticipato, il design è generalmente simile al Razr Ultra del 2025, quindi troviamo un display frontale che avvolge la doppia fotocamera , un sensore di impronte digitali lateralmente e un pulsante dedicato all'IA sul bordo sinistro.

Altre caratteristiche

Secondo le informazioni riportate, il display interno dovrebbe essere da 7 pollici, mentre quello esterno da 4, quindi non dovrebbero esserci novità in tal senso. L'obiettivo sarebbe quello di migliorare ulteriormente un prodotto che ha già attirato l'attenzione in passato.

Il Motorola Razr 60 Ultra è bello esteticamente, solido dal punto di vista costruttivo e tecnicamente all'avanguardia. Se siete curiosi e volete saperne di più, potete consultare la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.