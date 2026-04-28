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No More Heroes 3 a 1 euro su instant Gaming per PC: offerta estrema per un gioco estremo

Il terzo capitolo della serie di Grasshopper Manufacture scende a una cifra simbolica su Instant Gaming, irrompendo con stile tra i giochi da comprare al prezzo di un caffè.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   28/04/2026
No More Heroes 3
No More Heroes 3
No More Heroes 3
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No More Heroes 3 è proposto per PC (Steam) a 1 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il totale, con IVA al 22%, arriva a 1,22 euro rispetto ai 40 euro di listino. Lo sconto in ogni caso è vicino al 100%, con un prezzo finale appena sopra 1 euro, difficilmente replicabile anche su titoli più vecchi. Una soglia che lo rende più vicino a un acquisto impulsivo che a una scelta ponderata. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Azione stilizzata e identità forte

No More Heroes 3 continua la storia di Travis Touchdown con un mix di combattimenti hack and slash e situazioni volutamente sopra le righe. Lo stile resta il punto centrale, tra ironia, citazioni e un'impostazione fuori dagli schemi.

A questo prezzo, il valore percepito è evidente, soprattutto per chi vuole recuperare un titolo particolare senza spendere quasi nulla. Qui la nostra recensione.

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