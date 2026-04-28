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Yakuza Kiwami per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon con diversi miglioramenti

Tra le offerte di Amazon troviamo Yakuza Kiwami per Nintendo Switch 2. Si tratta della versione definitiva dell'omonimo capitolo che ha lanciato l'epica serie, con diversi miglioramenti e supporto alla lingua italiana.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/04/2026
Yakuza Kiwami Switch 2
Yakuza Kiwami
Yakuza Kiwami
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Se sei un fan della serie o cerchi nuove avventure con tradimenti e colpi di scena, Yakuza Kiwami per Nintendo Switch 2 è su Amazon a 27,80 € rispetto al prezzo consigliato di 30,44 €, permettendoti di risparmiare il 9%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Rivivi la storia di Kazuma Kiryu

Come anticipato, si tratta della versione definitiva di Yakuza Kiwami, ovvero la storia che ha praticamente lanciato la serie. In questo caso troverai una serie di miglioramenti volti a offrirti un'esperienza ancora più godibile, come una grafica aggiornata, una frequenza di fotogrammi migliorata e il supporto ad altre lingue, tra cui l'italiano. In questa storia uscirai di prigione 10 anni dopo esserti assunto la colpa per un omicidio. Scoprirai clan yakuza pronti a farsi guerra e vivrai vicende ricche di colpi di scena, tradimenti ma anche umanità. Il tutto, ovviamente, nel cuore pulsante del Giappone moderno.

Yakuza Kiwami
Yakuza Kiwami

Il sistema di combattimento si basa su quattro stili in base alle tue preferenze. Nel complesso, è un gioco narrativamente eccellente, con tanti elementi inediti rispetto all'originale, sebbene Yakuza 0 risulti più corposo e variegato. Per saperne di più, leggi la nostra recensione.

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