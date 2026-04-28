Diablo 4: Lord of Hatred e i Korn insieme per il brano "Reward the Scars"

I Korn hanno lanciato il brano "Reward the Scars" per il lancio di Diablo 4: Lord of Hatred, segnando l'inizio di un'entusiasmante collaborazione fra l'iconica band heavy metal, che torna dopo quattro anni di assenza, e la celebre saga prodotta da Blizzard.

Il progetto punta a unire la la componente emotiva della musica dei Korn e l'immaginario cupo e inquietante del mondo di Sanctuary, descrivendo ciò che resta dopo il conflitto: dolore, sopravvivenza e traformazione.

Presentata dal vivo durante il festival Sick New World, "Reward the Scars" è stata pubblicata insieme a un video di grande impatto, che immerge lo spettatore nell'universo di Diablo portando sullo schermo gli elementi orrorifici tipici della serie.

"Ho giocato per anni a Diablo, quindi mi è venuto naturale attingere al suo universo creativo", ha spiegato Jonathan Davis, frontman dei Korn. "Ho sempre sentito un legame con l'oscurità del gioco e con l'idea di affrontare ciò che si cela oltre la superficie."

"Si tratta di temi che nel gruppo abbiamo esplorato sin dall'inizio con la nostra musica. 'Reward the Scars' è nata durante una delle nostre sessioni di composizione e ci è sembrata subito perfetta per Diablo."

"La collaborazione è avvenuta in modo molto naturale: sia i Korn che Diablo affrontano l'oscurità prendendola di petto", ha detto inveceKevin Bjelajac, VP Brand & Creative Marketing di Activision Blizzard.

"Lord of Hatred racconta una storia fatta di scelte e conseguenze, mostrando cosa significa cedere o resistere al richiamo del male. 'Reward the Scars' riassume perfettamente questa visione."