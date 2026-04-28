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Diablo 4: Lord of Hatred e i Korn insieme per il brano "Reward the Scars"

I Korn hanno presentato ufficialmente "Reward the Scars", un brano inedito pensato per accompagnare il lancio di Diablo 4: Lord of Hatred.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/04/2026
Una scena dal video del brano 'Reward the Scars' dei Korn
Diablo IV: Lord of Hatred
Diablo IV: Lord of Hatred
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I Korn hanno lanciato il brano "Reward the Scars" per il lancio di Diablo 4: Lord of Hatred, segnando l'inizio di un'entusiasmante collaborazione fra l'iconica band heavy metal, che torna dopo quattro anni di assenza, e la celebre saga prodotta da Blizzard.

Il progetto punta a unire la la componente emotiva della musica dei Korn e l'immaginario cupo e inquietante del mondo di Sanctuary, descrivendo ciò che resta dopo il conflitto: dolore, sopravvivenza e traformazione.

Presentata dal vivo durante il festival Sick New World, "Reward the Scars" è stata pubblicata insieme a un video di grande impatto, che immerge lo spettatore nell'universo di Diablo portando sullo schermo gli elementi orrorifici tipici della serie.

La sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred è inquietante La sequenza di apertura di Diablo 4: Lord of Hatred è inquietante

"Ho giocato per anni a Diablo, quindi mi è venuto naturale attingere al suo universo creativo", ha spiegato Jonathan Davis, frontman dei Korn. "Ho sempre sentito un legame con l'oscurità del gioco e con l'idea di affrontare ciò che si cela oltre la superficie."

"Si tratta di temi che nel gruppo abbiamo esplorato sin dall'inizio con la nostra musica. 'Reward the Scars' è nata durante una delle nostre sessioni di composizione e ci è sembrata subito perfetta per Diablo."

"La collaborazione è avvenuta in modo molto naturale: sia i Korn che Diablo affrontano l'oscurità prendendola di petto", ha detto inveceKevin Bjelajac, VP Brand & Creative Marketing di Activision Blizzard.

"Lord of Hatred racconta una storia fatta di scelte e conseguenze, mostrando cosa significa cedere o resistere al richiamo del male. 'Reward the Scars' riassume perfettamente questa visione."

Diablo 4: Lord of Hatred è disponibile da oggi

Abbiamo provato Diablo 4: Lord of Hatred nei giorni scorsi in vista del lancio di oggi, trovandoci di fronte a una campagna che appare decisamente migliore rispetto a Vessel of Hatred, ricca di novità interessanti.

Culmine della saga dell'Era dell'Odio, l'espansione conduce i giocatori verso lo scontro finale con Mephisto, il Signore dell'Odio, che minaccia di distruggere completamente Sanctuary.

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