Monster Hunter Wilds è stato annunciato per Nintendo Switch 2

L'annuncio arriva peraltro in concomitanza con quello dell' espansione Ascendance , aprendo le porte alla possibilità che l'edizione per Nintendo Switch 2 includa nativamente sia il gioco base che questo interessante contenuto scaricabile.

Monster Hunter Wilds, annunciata l'espansione Ascendance con un trailer e periodo di uscita

"Monster Hunter Wilds è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch 2", si legge nel post pubblicato dalla casa di Osaka. "Avremo maggiori informazioni da condividere, incluse quelle relative alla data di uscita del gioco, in futuro."

Capcom ha annunciato durante il Summer Game Fest che Monster Hunter Wilds uscirà anche su Nintendo Switch 2 , portando dunque sulla nuova console ibrida giapponese l'appassionante esperienza dell'ultimo capitolo della serie.

L'evoluzione della specie

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Monster Hunter Wilds, quest'ultimo episodio si pone come un'evoluzione del franchise che ci conduce nelle misteriose Terre Proibite: un ecosistema in continua trasformazione, dove le condizioni climatiche e ambientali influenzano direttamente il comportamento dei mostri e le strategie di caccia.

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Parte di una spedizione volta a comprendere i segreti di questi luoghi, ci imbatteremo in un ragazzino sfuggito alla distruzione del suo villaggio per mano di un mostro particolarmente potente e feroce, decidendo di indagare su quanto accaduto.