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Threads of Time è una promessa d’amore ai JRPG, un genere mai dimenticato

Threads of Time torna a mostrarsi con la sua splendida estetica retrò e con qualche particolare in più sullo sviluppo e sui personaggi.

ANTEPRIMA di Fabio Di Felice   —   06/06/2026
Threads of Time prende ispirazione dai classici JRPG

La storia che c'è dietro Threads of Time, questo delizioso gioco di ruolo alla giapponese che omaggia i classici del genere, sembra in effetti venire fuori da un JRPG. Nick Knight e Robbie Lennon, i due fondatori di Riyo Games, piccolo studio canadese che sta realizzando il videogioco, frequentavano le superiori insieme e si fecero una promessa tra i banchi di scuola: un giorno avrebbero realizzato un titolo tale e quale a quelli che li tenevano incollati alla TV dopo le lezioni. Classici come Chrono Trigger, Final Fantasy e Xenogears. Suggellato il patto, la vita ci ha messo vent'anni per riportarli a quella promessa. Nel frattempo Knight e Lennon sono diventati adulti e hanno trovato un lavoro. Poi si sono ricordati del patto. Qualche anno fa hanno deciso di licenziarsi, di fondare Riyo Games e di mettersi a lavorare sul serio a ciò che si erano promessi tanti anni prima. Un azzardo, certo, ma non iniziano così le storie più belle?

Se pensate che ci sia tanto amore dietro a questa vicenda, be', non vi sbagliate affatto, ma basta guardare anche solo per un secondo il loro videogioco per capire quanto sia stata reale la loro dedizione alla parola data. Prima, però, c'è un altro protagonista della storia (sia dentro che fuori da Threads of Time) di cui dobbiamo parlare: il tempo. È stato importante perché vent'anni sono trascorsi da quel momento catartico della promessa, prima che tornasse a reclamare il suo posto nelle loro vite. Ed è importante perché il tempo è il filo conduttore del loro videogioco.

Threads of Time ha un'estetica deliziosa che ricorda i classici JRPG
Threads of Time ha un'estetica deliziosa che ricorda i classici JRPG

Perché sì, senz'altro guardando a Threads of Time i nomi che vengono subito in mente sono proprio quelli di Chrono Trigger e Final Fantasy, ma c'è un altro classico che potrebbe aver toccato le corde giuste di Knight e Lennon prima che finissero a scrivere questo videogioco: Live A Live. Nel classico di Square, un gruppo di eroi provenienti da diverse epoche storiche viaggiava nel tempo per sconfiggere una minaccia comune. Anche nel videogioco di Riyo Games i protagonisti viaggiano attraverso la preistoria, il medioevo e il futuro nel tentativo di rifondare i Time Knights.

Tra navi volanti e dinosauri

Threads of Time è la storia di Rya e dei suoi compagni, impegnati a rifondare l'antico ordine dei Time Knights. Per farlo dovranno viaggiare attraverso le epoche, scoprire cosa lega questi diversi momenti storici e capire magari cosa unisce tutte le civiltà da cui provengono.

I giocatori avranno la possibilità di cambiare alcuni eventi del passato per modificare il futuro. Durante il Day of the Devs, gli sviluppatori hanno parlato della possibilità di viaggiare nella preistoria e prevenire l'estinzione dei dinosauri, per vedere poi come si evolvono attraverso le diverse epoche storiche che visiteremo. Per spostarsi nel tempo, Rya e gli altri protagonisti utilizzeranno una macchina del tempo volante chiamata Needle.

Nel video l'abbiamo vista sfrecciare nei cieli in quelle che avevano tutta l'aria di essere delle classiche world map in scala provenienti direttamente dai giochi di ruolo giapponesi degli anni '90. "Grazie alla Needle", dice Knight, "avrete la possibilità di viaggiare nel tempo e arruolare diversi personaggi". Ognuno di essi avrà un modo speciale di manipolare lo scorrere del tempo e questo sembra particolarmente importante nel sistema di combattimento.

Nel gioco possiamo evitare l'estinzione dei dinosauri!
Nel gioco possiamo evitare l'estinzione dei dinosauri!

Si combatte rigorosamente a turni e con un approccio che, all'apparenza, sembra piuttosto classico. Nonostante non ci sia stato un vero e proprio approfondimento in merito, la meccanica di manipolazione del tempo sembra avere un ruolo importante nella gestione dei turni. "L'obiettivo dei personaggi è interrompere gli attacchi dei nemici", dice Lennon. Capire come piegare l'ordine delle azioni sembra essere fondamentale, così come riuscire a far collaborare i membri del party. Nel video vediamo due personaggi effettuare un attacco combinato: Luna, la maga del fuoco, incanta la spada di Rya mentre quest'ultimo si lancia sul nemico con uno spettacolare fendente.

Un team da sogno

I protagonisti di questa storia, però, non sono solo due ragazzi rannicchiati davanti a un CRT che scommettono sul loro futuro. "Abbiamo messo insieme un team che fatichiamo a credere sia vero", dice Lennon. Nel corso degli anni che hanno segnato lo sviluppo di Threads of Time, lui e Knight hanno accolto tra le fila di Riyo Games appassionati di JRPG, ma anche veterani del settore con esperienze in videogiochi come Shovel Knight e Deltarune. "Inoltre, abbiamo avuto la fortuna di collaborare con delle leggende giapponesi del mondo dei JRPG". Questi nomi e il loro coinvolgimento nel progetto sono ancora coperti dal mistero, ma è già possibile sapere che queste personalità hanno messo la firma su franchise storici come Final Fantasy, la serie Mana e Xenoblade Chronicles.

I combattimenti saranno a turni e ogni personaggio ha delle meccaniche di manipolazione del tempo
I combattimenti saranno a turni e ogni personaggio ha delle meccaniche di manipolazione del tempo

"Threads of Time rappresenta il nostro obiettivo di una vita: ricreare l'esperienza che noi abbiamo vissuto negli anni '90", dice Knight. Il loro sogno si inserisce nel filone dei videogiochi occidentali nati e sviluppati guardando ai classici del passato, come Chained Echoes e Sea of Stars. Anche quelli hanno storie simili: storie di bambini che sognano di raccontare vicende simili ad altri ragazzi, perché quella tradizione non muoia mai. Certo, visto che il tempo è così importante per Threads of Time, bisogna sottolineare che il gioco non ha ancora una finestra di lancio. Ma se questa storia ci insegna qualcosa, è che certe promesse hanno bisogno di maturare prima di poter essere mantenute.

Threads of Time sembra una di quelle lettere d'amore non solo per un genere, ma per una sensazione, per un'immagine: due ragazzi che sognano il loro futuro davanti a una vecchia TV giocando a Chrono Trigger, a Final Fantasy o a Xenogears. Questo JRPG nasce dalla promessa che si fecero i fondatori di Riyo Games: tramandare quella sensazione alle generazioni successive. L'estetica è straordinaria, la storia sembra squisitamente classica e il sistema di combattimento promette meccaniche molto originali. Il tema è il viaggio nel tempo, con la possibilità di agire sulle epoche passate e portare cambiamenti anche nel futuro. Dagli ultimi aggiornamenti sappiamo che lo faremo svolazzando a bordo di un'astronave e che al progetto hanno partecipato anche delle leggende nel campo dei JRPG. Manca solo una data d'uscita, sperando di non dover prendere anche noi una macchina del tempo per poterlo giocare.

CERTEZZE

  • Estetica deliziosa
  • Una lettera d'amore ai classici del genere
  • La possibilità di cambiare il corso degli eventi

DUBBI

  • Saremo liberi di farlo o sarà tutto più lineare del previsto?
  • È in sviluppo da molti anni e manca ancora una data d'uscita
  • La scrittura reggerà il confronto con quei mostri sacri?
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