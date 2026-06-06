Threads of Time è una promessa d’amore ai JRPG, un genere mai dimenticato

La storia che c'è dietro Threads of Time, questo delizioso gioco di ruolo alla giapponese che omaggia i classici del genere, sembra in effetti venire fuori da un JRPG. Nick Knight e Robbie Lennon, i due fondatori di Riyo Games, piccolo studio canadese che sta realizzando il videogioco, frequentavano le superiori insieme e si fecero una promessa tra i banchi di scuola: un giorno avrebbero realizzato un titolo tale e quale a quelli che li tenevano incollati alla TV dopo le lezioni. Classici come Chrono Trigger, Final Fantasy e Xenogears. Suggellato il patto, la vita ci ha messo vent'anni per riportarli a quella promessa. Nel frattempo Knight e Lennon sono diventati adulti e hanno trovato un lavoro. Poi si sono ricordati del patto. Qualche anno fa hanno deciso di licenziarsi, di fondare Riyo Games e di mettersi a lavorare sul serio a ciò che si erano promessi tanti anni prima. Un azzardo, certo, ma non iniziano così le storie più belle?

Se pensate che ci sia tanto amore dietro a questa vicenda, be', non vi sbagliate affatto, ma basta guardare anche solo per un secondo il loro videogioco per capire quanto sia stata reale la loro dedizione alla parola data. Prima, però, c'è un altro protagonista della storia (sia dentro che fuori da Threads of Time) di cui dobbiamo parlare: il tempo. È stato importante perché vent'anni sono trascorsi da quel momento catartico della promessa, prima che tornasse a reclamare il suo posto nelle loro vite. Ed è importante perché il tempo è il filo conduttore del loro videogioco.

Threads of Time ha un'estetica deliziosa che ricorda i classici JRPG

Perché sì, senz'altro guardando a Threads of Time i nomi che vengono subito in mente sono proprio quelli di Chrono Trigger e Final Fantasy, ma c'è un altro classico che potrebbe aver toccato le corde giuste di Knight e Lennon prima che finissero a scrivere questo videogioco: Live A Live. Nel classico di Square, un gruppo di eroi provenienti da diverse epoche storiche viaggiava nel tempo per sconfiggere una minaccia comune. Anche nel videogioco di Riyo Games i protagonisti viaggiano attraverso la preistoria, il medioevo e il futuro nel tentativo di rifondare i Time Knights.