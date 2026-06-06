Threads of Time è una promessa d’amore ai JRPG, un genere mai dimenticato

La storia che c'è dietro Threads of Time, questo delizioso gioco di ruolo alla giapponese che omaggia i classici del genere, sembra in effetti venire fuori da un JRPG. Nick Knight e Robbie Lennon, i due fondatori di Riyo Games, piccolo studio canadese che sta realizzando il videogioco, frequentavano le superiori insieme e si fecero una promessa tra i banchi di scuola: un giorno avrebbero realizzato un titolo tale e quale a quelli che li tenevano incollati alla TV dopo le lezioni. Classici come Chrono Trigger, Final Fantasy e Xenogears. Suggellato il patto, la vita ci ha messo vent'anni per riportarli a quella promessa. Nel frattempo Knight e Lennon sono diventati adulti e hanno trovato un lavoro. Poi si sono ricordati del patto. Qualche anno fa hanno deciso di licenziarsi, di fondare Riyo Games e di mettersi a lavorare sul serio a ciò che si erano promessi tanti anni prima. Un azzardo, certo, ma non iniziano così le storie più belle?
Se pensate che ci sia tanto amore dietro a questa vicenda, be', non vi sbagliate affatto, ma basta guardare anche solo per un secondo il loro videogioco per capire quanto sia stata reale la loro dedizione alla parola data. Prima, però, c'è un altro protagonista della storia (sia dentro che fuori da Threads of Time) di cui dobbiamo parlare: il tempo. È stato importante perché vent'anni sono trascorsi da quel momento catartico della promessa, prima che tornasse a reclamare il suo posto nelle loro vite. Ed è importante perché il tempo è il filo conduttore del loro videogioco.
Perché sì, senz'altro guardando a Threads of Time i nomi che vengono subito in mente sono proprio quelli di Chrono Trigger e Final Fantasy, ma c'è un altro classico che potrebbe aver toccato le corde giuste di Knight e Lennon prima che finissero a scrivere questo videogioco: Live A Live. Nel classico di Square, un gruppo di eroi provenienti da diverse epoche storiche viaggiava nel tempo per sconfiggere una minaccia comune. Anche nel videogioco di Riyo Games i protagonisti viaggiano attraverso la preistoria, il medioevo e il futuro nel tentativo di rifondare i Time Knights.
Un team da sogno
I protagonisti di questa storia, però, non sono solo due ragazzi rannicchiati davanti a un CRT che scommettono sul loro futuro. "Abbiamo messo insieme un team che fatichiamo a credere sia vero", dice Lennon. Nel corso degli anni che hanno segnato lo sviluppo di Threads of Time, lui e Knight hanno accolto tra le fila di Riyo Games appassionati di JRPG, ma anche veterani del settore con esperienze in videogiochi come Shovel Knight e Deltarune. "Inoltre, abbiamo avuto la fortuna di collaborare con delle leggende giapponesi del mondo dei JRPG". Questi nomi e il loro coinvolgimento nel progetto sono ancora coperti dal mistero, ma è già possibile sapere che queste personalità hanno messo la firma su franchise storici come Final Fantasy, la serie Mana e Xenoblade Chronicles.
"Threads of Time rappresenta il nostro obiettivo di una vita: ricreare l'esperienza che noi abbiamo vissuto negli anni '90", dice Knight. Il loro sogno si inserisce nel filone dei videogiochi occidentali nati e sviluppati guardando ai classici del passato, come Chained Echoes e Sea of Stars. Anche quelli hanno storie simili: storie di bambini che sognano di raccontare vicende simili ad altri ragazzi, perché quella tradizione non muoia mai. Certo, visto che il tempo è così importante per Threads of Time, bisogna sottolineare che il gioco non ha ancora una finestra di lancio. Ma se questa storia ci insegna qualcosa, è che certe promesse hanno bisogno di maturare prima di poter essere mantenute.
Threads of Time sembra una di quelle lettere d'amore non solo per un genere, ma per una sensazione, per un'immagine: due ragazzi che sognano il loro futuro davanti a una vecchia TV giocando a Chrono Trigger, a Final Fantasy o a Xenogears. Questo JRPG nasce dalla promessa che si fecero i fondatori di Riyo Games: tramandare quella sensazione alle generazioni successive. L'estetica è straordinaria, la storia sembra squisitamente classica e il sistema di combattimento promette meccaniche molto originali. Il tema è il viaggio nel tempo, con la possibilità di agire sulle epoche passate e portare cambiamenti anche nel futuro. Dagli ultimi aggiornamenti sappiamo che lo faremo svolazzando a bordo di un'astronave e che al progetto hanno partecipato anche delle leggende nel campo dei JRPG. Manca solo una data d'uscita, sperando di non dover prendere anche noi una macchina del tempo per poterlo giocare.
CERTEZZE
- Estetica deliziosa
- Una lettera d'amore ai classici del genere
- La possibilità di cambiare il corso degli eventi
DUBBI
- Saremo liberi di farlo o sarà tutto più lineare del previsto?
- È in sviluppo da molti anni e manca ancora una data d'uscita
- La scrittura reggerà il confronto con quei mostri sacri?
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