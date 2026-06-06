Il controller DualSense Midnight Black è in sconto su Amazon: risparmia il 20%

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Le caratteristiche
In questo caso si tratta del controller nella colorazione nera. Dal punto di vista tecnico, le specifiche sono praticamente le stesse: feedback tattile coinvolgente, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia di amici. L'accelerometro e il giroscopio integrati forniscono un controllo intuitivo del movimento nei giochi supportati, mentre i trigger adattivi rendono l'esperienza ancora più immersiva e realistica, che si tratti di tendere una corda o di frenare su un'auto da corsa.
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