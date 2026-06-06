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Il controller DualSense Midnight Black è in sconto su Amazon: risparmia il 20%

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller DualSense per PS5 nella colorazione Midnight Black a prezzo scontato. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/06/2026
DualSense Midnight Black

Se hai bisogno di un nuovo controller, il DualSense Midnight Black è attualmente su Amazon a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 74,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche

In questo caso si tratta del controller nella colorazione nera. Dal punto di vista tecnico, le specifiche sono praticamente le stesse: feedback tattile coinvolgente, trigger adattivi dinamici e un microfono integrato da poter utilizzare per giocare in compagnia di amici. L'accelerometro e il giroscopio integrati forniscono un controllo intuitivo del movimento nei giochi supportati, mentre i trigger adattivi rendono l'esperienza ancora più immersiva e realistica, che si tratti di tendere una corda o di frenare su un'auto da corsa.

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