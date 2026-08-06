Le gift card PS Store di nuovo in stock su Instant Gaming: carte regalo PS4 e PS5 a prezzo scontato!

Aspettate con trepidazione GTA 6, Marvel's Wolverine o Call of Duty: Modern Warfare 4 su PlayStation 5? Oppure volete recuperare qualche classico del passato a prezzo scontato? Bene, qualunque siano i vostri programmi di shopping su PlayStation Store nei prossimi mesi, questo è il momento di iniziare a pianificarlo con attenzione. Su Instant Gaming, infatti, sono tornate disponibili le gift card PS Store a prezzo scontato. Sono disponibili per l'Italia praticamente tutti i formati tra 10 e 100 euro, con uno sconto netto del 5%. Che non è tantissimo, ma visto che sul credito digitale non si applica l'IVA, significa risparmiare 5 euro su ogni 100 euro di giochi che comprate. Anche in sconto. Anche al day one. Meglio di niente, no? Trovate tutti i tagli disponibili nei box qua sopra, ma se volete i link diretti qui vi lasciamo quello per la gift card da 20 euro che di solito è quella che va per la maggiore.