Le gift card PS Store di nuovo in stock su Instant Gaming: carte regalo PS4 e PS5 a prezzo scontato!

Aspettate con trepidazione GTA 6, Marvel's Wolverine o Call of Duty: Modern Warfare 4 su PlayStation 5? Oppure volete recuperare qualche classico del passato a prezzo scontato? Bene, qualunque siano i vostri programmi di shopping su PlayStation Store nei prossimi mesi, questo è il momento di iniziare a pianificarlo con attenzione. Su Instant Gaming, infatti, sono tornate disponibili le gift card PS Store a prezzo scontato. Sono disponibili per l'Italia praticamente tutti i formati tra 10 e 100 euro, con uno sconto netto del 5%. Che non è tantissimo, ma visto che sul credito digitale non si applica l'IVA, significa risparmiare 5 euro su ogni 100 euro di giochi che comprate. Anche in sconto. Anche al day one. Meglio di niente, no? Trovate tutti i tagli disponibili nei box qua sopra, ma se volete i link diretti qui vi lasciamo quello per la gift card da 20 euro che di solito è quella che va per la maggiore.
Carte regalo perfette per gli acquisti su console
Già nelle scorse settimane vi avevamo proposto le gift card per comprare GTA 6 a prezzo ridotto e avevate apprezzato molto l'articolo. Il principio, comunque, vale un po' per tutti i giochi. In questi giorni, per esempio, è in offerta la serie di Spider-Man: se un capitolo di quelli che volete comprare costa meno su PS Store rispetto alla key, potete acquistare le gift card che vi servono e risparmiare ancora qualche euro extra.
Il meccanismo è chiaro. Fateci sapere nei commenti quali giochi volete comprare con le gift card così magari date qualche idea anche agli altri lettori, a noi non resta che augurarvi buon shopping!