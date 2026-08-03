Marvel's Spider-Man è in sconto per l'uscita del film su PC e PS5, ma su Instant Gaming costa ancora meno

Se vi è venuta voglia di vestire la calzamaglia attillata dell'Uomo Ragno dopo aver visto il film Spider-Man: Brand New Day, che a detta della nostra recensione l'ha rilanciato , allora le offerte di oggi su Instant Gaming fanno al caso vostro. Per l'occasione, infatti, sia Spider-Man Remastered per PS5 sia Spider-Man: Miles Morales per PC costano un po' meno di quanto costino già scontati rispettivamente del 42% su PlayStation Store e e del 60% su Steam . Parliamo di un risparmio di circa un euro a gioco, IVA inclusa, che diventa ancora maggiore se vivete in paesi come la Svizzera. Potete acquistarli direttamente dai box qui sopra.

L'Uomo Ragno in gran forma su PS5 e Steam

L'avventura proposta in Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 vi proietta in una New York ricca di dettagli nei panni di un Peter Parker già maturo, alle prese da ben otto anni con la lotta al crimine e costretto a bilanciare la sua vita privata con la responsabilità di proteggere la città. Il sistema di gioco fa perno sulla fluidità del movimento tra i grattacieli e su combattimenti dinamici arricchiti dall'uso di gadget tecnologici, mosse acrobatiche e interazioni ambientali. Questa riedizione include l'esperienza di gioco originale unitamente ai tre capitoli narrativi dell'espansione La città che non dorme mai, aggiungendo missioni, costumi e storie incentrate su personaggi come Gatta Nera e Hammerhead. L'impianto tecnico sfrutta le caratteristiche hardware di PS5 offrendo la scelta tra modalità ad alte prestazioni a 60 frame al secondo e opzioni con riflessi in Ray Tracing, caricamenti quasi azzerati, audio 3D e il supporto al controller DualSense tramite feedback aptico e grilletti adattativi.

In Marvel's Spider-Man: Miles Morales vi trovate invece a guidare il giovane Miles mentre cerca di adattarsi al nuovo quartiere di Harlem e di seguire le orme del suo mentore, Peter Parker. Quando una guerra tra la multinazionale energetica Roxxon e l'esercito hi-tech degli Underground rischia di distruggere la sua casa, il ragazzo si vede costretto ad assumere pienamente la responsabilità di difendere la città. L'esperienza di gioco riprende la struttura d'azione in terza persona dell'universo narrativo Insomniac, arricchendola con le abilità peculiari del protagonista, tra cui le scariche bio-elettriche Venom e la capacità di occultamento per l'approccio stealth.

La conversione per PC distribuita su Steam integra la compatibilità con i monitor ultra-wide, il supporto alle tecnologie di upscaling avanzato come NVIDIA DLSS e AMD FSR, oltre alla presenza del Ray Tracing per riflessi ed ombre, il supporto ai comandi mouse e tastiera, la piena integrazione dei grilletti e del feedback aptico tramite controller DualSense e la verifica per la fruizione su Steam Deck.