Suikoden Star Leap ha una data di uscita, almeno in Giappone

L'evento "Suikoden Live Vol. 7: Suikoden STAR Leap Pre-Launch Program" si terrà il 6 agosto alle ore 13:00 italiane, celebrando il lancio in Giappone ma anche con probabili informazioni sull'arrivo del gioco su PC e sul mercato globale .

Il nuovo capitolo della storica serie di RPG giapponesi arriverà dunque il 7 agosto in patria, con il lancio globale previsto successivamente e informazioni che potrebbero arrivare il giorno prima, ovvero il 6 agosto, attraverso un evento speciale di presentazione in livestream annunciato contestualmente dall'editore.

Konami ha annunciato la data di uscita di Suikoden Star Leap , almeno per quanto riguarda il Giappone , in attesa di ulteriori informazioni anche sul lancio globale e la versione PC che dovrebbero dunque arrivare a breve.

Un interessante prequel della serie

Suikoden Star Leap è un prequel della serie progettato come capitolo mobile, ma come abbiamo visto uscirà anche su PC come free-to-play poco dopo l'uscita iniziale su iOS e Android, mettendo in scena una sorta di prologo della storia narrata poi negli altri capitoli.

Nonostante le sue origini, gli sviluppatori hanno riferito che si tratta di un gioco progettato per offrire un'esperienza da console, dunque dovrebbe comunque trattarsi di un JRPG alquanto strutturato e profondo.

La storia si piazza tra Suikoden V e Suikoden I, raccontando gli eventi accaduti prima del primo capitolo, all'interno della complessa organizzazione cronologica della serie.

Quella di Star Leap è una storia inedita ma che viene considerata canonica dall'editore, dunque rappresenta un'introduzione importante per gli appassionati della serie.

Anche in questo caso si tratta però di avere a che fare con numerosi personaggi: in Star Leap dobbiamo reclutare 108 stelle, ovvero personaggi tutti originali e nuovi, che verranno inseriti all'interno della base operativa da ricostruire ed espandere.