Marvel's Spider-Man uscirà su Xbox? La risposta di Insomniac è prevedibile ma fa discutere

Trattandosi di un'importante esclusiva sviluppata internamente da uno dei PlayStation Studios più in vista, è poco probabile che Marvel's Spider-Man possa arrivare altrove, e infatti Insomniac ha risposto che è " improbabile " che il gioco arrivi su Xbox, ma l'interrogativo viene alimentato dalla popolarità del personaggio e dal fatto che Sony, di recente, abbiamo dimostrato una maggiore apertura sull'argomento, ad esempio portando Helldivers 2 su Xbox Series X|S.

Non è così semplice

La discussione online originava da un messaggio che è stato successivamente cancellato, ma è ancora visibile la laconica risposta di Insomniac Games con il suo conciso "improbabile", a spegnere possibili idee sull'arrivo del gioco su Xbox.



Tuttavia, come fatto presente da vari utenti su X e altri social, c'è anche da dire che un messaggio simile venne scritto da Insomniac Games per quanto riguardava la versione PC del gioco: all'epoca, il team sosteneva che sarebbe rimasto sempre un'esclusiva PS4 e non sarebbe mai arrivato su PC o Xbox, ma almeno sulla prima delle due piattaforme è poi uscito, così come i suoi seguiti Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Marvel's Spider-Man 2.

In generale, nonostante la questione sembri decisamente chiusa, ha comunque fatto scaturire una certa discussione online, anche perché viene presa in considerazione quella che dovrebbe essere la prossima Xbox, che basandosi sul SoC Magnus e sulla presunta unione tra PC e Xbox dovrebbe effettivamente consentire di giocare a tutti i titoli PlayStation usciti su PC anche sulla prossima Xbox, compresi i Marvel's Spider-Man.

La discussione potrebbe avere poco senso, ma dimostra ancora una volta come si stia trasformando o sia destinato a trasformarsi il panorama delle console, in base a quanto emerso finora.