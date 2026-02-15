Il nuovo gioco PlayStation dagli autori di God of War potrebbe essere presentato questa estate

Il periodo di uscita sarebbe previsto per il 2027 , dunque ci sarebbe ancora da attendere prima che questo arrivi in versione definitiva, andando dunque ad ingrossare le fila delle uscite PlayStation (presunte) per l'anno prossimo.

Un paio di leaker noti concordano su alcune informazioni riguardanti quello che dovrebbe essere il nuovo gioco di Santa Monica Studios e Cory Barlog , ovvero gli autori della serie God of War, in particolare per quanto riguarda l' annuncio e il periodo di uscita previsto.

Qualcosa di completamente nuovo o no?

Le informazioni arrivano da NateTheHate e da Shinobi, due fonti considerate a questo punto generalmente affidabili, entrambe concordi nel riferire questi dettagli all'interno di discussioni tra X e ResetEra, ovviamente considerando tutto come semplici voci di corridoio.



Nello specifico, NateTheHate ha riferito "A meno che non avvenga un posticipo importante, il gioco è previsto uscire nel 2027", parlando del misterioso nuovo progetto di Cory Barlog, cosa che sembra corroborata da Shinobi il quale ha riferito di non aspettarsi il gioco "così tardi", rispondendo a un utente che pensava arrivasse nel 2028.

Entrambi sono concordi inoltre sul fatto che l'annuncio dovrebbe arrivare nel corso dell'estate, ma non è chiaro in quale occasione.

Si parla ormai da anni del nuovo gioco di Cory Barlog e Santa Monica: il director del reboot di God of War, il capitolo del 2018, non ha infatti ripreso il suo ruolo per il seguito, God of War Ragnarok, apparendo già impegnato su un altro progetto.

Questo potrebbe voler dire che il nuovo e misterioso gioco dovrebbe essere già in sviluppo almeno dal 2019, dunque si tratterebbe di una produzione di grosso calibro con un periodo di gestazione alquanto lungo.

Non si hanno informazioni su cosa sia il titolo in questione ma sembra non si tratti di un gioco di fantascienza, come invece emergeva dalle prime voci di corridoio, e secondo il noto giornalista Jason Schreier non sarebbe una nuova proprietà intellettuale, ma potrebbe sembrare tale.