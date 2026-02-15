0

Microsoft rimuoverà una caratteristica social di Xbox con l'update di aprile

Microsoft ha intenzione di rimuovere una delle caratteristiche social integrate all'interno delle console Xbox con un prossimo aggiornamento nei prossimi mesi, per aprile.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/02/2026
Xbox e vari personaggi

Microsoft ha intenzione di rimuovere una caratteristica diventata ormai standard su Xbox con l'update in arrivo ad aprile: si tratta dei social club, che verranno tolti dalla piattaforma nei prossimi mesi.

In base a quanto riferito dalla casa di Redmond, i Social Club verranno rimossi in maniera permanente da Xbox Series X, Series S e Xbox One ad aprile 2026 come porta di "aggiornamenti progressivi alla piattaforma per quanto riguarda le esperienze social che gli utenti utilizzano maggiormente".

Sembra dunque che la caratteristica in questione non venisse utilizzata più di tanto dalla community Xbox, almeno negli ultimi tempi, spingendo Microsoft a rivedere tutta l'offerta e organizzare le iniziative social in altre maniere.

Una caratteristica poco sfruttata

In effetti, i Club non sono probabilmente sfruttati da gran parte dell'utenza di Xbox, dunque è possibile che molti non sappiano precisamente cosa siano: si tratta di una caratteristica che era stata inserita per spingere sull'aspetto social del gaming su Xbox.

Uno screenshot con i social club di Xbox
Uno screenshot con i social club di Xbox

Si tratta di una caratteristica che si trova all'interno delle sezioni "Aggiornamenti amici" e "Community", come modo per aggregare vari giocatori e spingerli a comunicare fra loro, ma evidentemente non è una soluzione molto utilizzata.

Microsoft aggiorna il sistema operativo delle console Xbox, forse l'ultima patch del 2025 Microsoft aggiorna il sistema operativo delle console Xbox, forse l'ultima patch del 2025

Microsoft ha deciso di rimuovere questa funzionalità probabilmente per liberare spazio e risorse, considerando che occupava comunque un certo spazio sui server, suggerendo ai giocatori di utilizzare Discord integrato su Xbox e le opzioni di creazione e ricerca dei gruppi per il gioco multiplayer.

Quelli che verranno rimossi sono i Social Club creati dagli utenti: in base a quanto riferito, sembra che l'iniziativa di rimozione non riguardi i Club Ufficiali dedicati ai giochi, gestiti da sviluppatori ed editori, che continueranno ad essere presenti su Xbox.

