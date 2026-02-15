Microsoft rimuoverà una caratteristica social di Xbox con l'update di aprile

Una caratteristica poco sfruttata

In effetti, i Club non sono probabilmente sfruttati da gran parte dell'utenza di Xbox, dunque è possibile che molti non sappiano precisamente cosa siano: si tratta di una caratteristica che era stata inserita per spingere sull'aspetto social del gaming su Xbox.

Uno screenshot con i social club di Xbox

Si tratta di una caratteristica che si trova all'interno delle sezioni "Aggiornamenti amici" e "Community", come modo per aggregare vari giocatori e spingerli a comunicare fra loro, ma evidentemente non è una soluzione molto utilizzata.

Microsoft ha deciso di rimuovere questa funzionalità probabilmente per liberare spazio e risorse, considerando che occupava comunque un certo spazio sui server, suggerendo ai giocatori di utilizzare Discord integrato su Xbox e le opzioni di creazione e ricerca dei gruppi per il gioco multiplayer.

Quelli che verranno rimossi sono i Social Club creati dagli utenti: in base a quanto riferito, sembra che l'iniziativa di rimozione non riguardi i Club Ufficiali dedicati ai giochi, gestiti da sviluppatori ed editori, che continueranno ad essere presenti su Xbox.