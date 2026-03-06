Project Helix "sarebbe l'ultimo tentativo di Xbox" con gli hardware: se fallisse, "non ce ne sarebbe un'altra"

Project Helix è appena stato annunciato e sappiamo pochissimo su questa nuova macchina da gioco, ma già la nuova generazione di Microsoft sembra dover rispettare aspettative altissime.

Le parole di Toto sulla prossima Xbox

Secondo quanto indicato ai microfoni di GamesRadar+, nessuno nel mondo del gaming ritiene che ci sarebbe un'altra Xbox "se la prossima macchina fallisse". Aggiunge anche che "Project Helix deve assolutamente dare ai fan di Xbox una ragione per comprarla al posto della Steam Machine e un più ampio e migliore supporto nativo ai giochi Xbox è l'unico modo".

Il logo di Project Helix

L'analista menziona anche che Xbox "sta camminando su un ghiaccio sottile da tempo" in parte per la strategia "tutto è una Xbox" che permette di giocare ai titoli Xbox senza aver bisogno di una console Xbox. "Quindi ora hanno il compito di ideare un approccio innovativo per vendere l'hardware".

Ovviamente quanto indicato è una speculazione di un esperto del settore, non informazioni ufficiali. Per verdetti più netti, in ogni caso, dovremo aspettare di scoprire di più su Project Helix: accadrà a breve, ecco quando.