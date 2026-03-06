2

Project Helix "sarebbe l'ultimo tentativo di Xbox" con gli hardware: se fallisse, "non ce ne sarebbe un'altra"

Xbox ha chiaramente un piano per la prossima generazione, ma secondo un noto analista deve avere successo altrimenti Microsoft non punterà più su nuovi hardware.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/03/2026
Il logo di xbox

Project Helix è appena stato annunciato e sappiamo pochissimo su questa nuova macchina da gioco, ma già la nuova generazione di Microsoft sembra dover rispettare aspettative altissime.

Secondo Dr. Serkan Toto della società di ricerca Kantan Games, "questo potrebbe essere l'ultimo tentativo di Microsoft di far funzionare il proprio business hardware".

Le parole di Toto sulla prossima Xbox

Secondo quanto indicato ai microfoni di GamesRadar+, nessuno nel mondo del gaming ritiene che ci sarebbe un'altra Xbox "se la prossima macchina fallisse". Aggiunge anche che "Project Helix deve assolutamente dare ai fan di Xbox una ragione per comprarla al posto della Steam Machine e un più ampio e migliore supporto nativo ai giochi Xbox è l'unico modo".

Il logo di Project Helix
Il logo di Project Helix

L'analista menziona anche che Xbox "sta camminando su un ghiaccio sottile da tempo" in parte per la strategia "tutto è una Xbox" che permette di giocare ai titoli Xbox senza aver bisogno di una console Xbox. "Quindi ora hanno il compito di ideare un approccio innovativo per vendere l'hardware".

Xbox Project Helix sarebbe il 25% più veloce di PS6, che non sarà rimandata Xbox Project Helix sarebbe il 25% più veloce di PS6, che non sarà rimandata

Ovviamente quanto indicato è una speculazione di un esperto del settore, non informazioni ufficiali. Per verdetti più netti, in ogni caso, dovremo aspettare di scoprire di più su Project Helix: accadrà a breve, ecco quando.

#Microsoft
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Project Helix "sarebbe l'ultimo tentativo di Xbox" con gli hardware: se fallisse, "non ce ne sarebbe un'altra"