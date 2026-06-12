DualSense su PC: ora feedback aptico e audio funzionano anche via Bluetooth, ma si deve pagare

Chi utilizza il controller DualSense di PlayStation 5 su PC conosce bene una limitazione che accompagna il dispositivo fin dal suo debutto. Sebbene numerosi giochi supportino le funzionalità avanzate del controller Sony, caratteristiche come il feedback aptico e alcuni effetti audio dedicati sono generalmente disponibili solo collegando il gamepad tramite cavo USB .

DSX porta le funzioni avanzate del DualSense su Bluetooth

Con l'aggiornamento DSX v3.2 Beta 01, gli sviluppatori hanno introdotto il supporto al cosiddetto Virtual DualSense with Audio. La novità consente ai giochi compatibili di inviare al controller effetti aptici e dati audio nativi anche attraverso una connessione Bluetooth, oltre che tramite USB. In pratica, il software crea un DualSense virtuale riconosciuto dal sistema, permettendo di sfruttare le funzionalità avanzate del controller senza dover ricorrere necessariamente a un collegamento cablato.

DualSense e DualSense Edge ora funzionano perfettamente anche su PC via Bluetooth, se si paga

La nuova funzione richiede DSX+, l'estensione che abilita la creazione del controller virtuale, ma elimina una delle principali differenze tra l'utilizzo del DualSense su PlayStation 5 e quello su PC. Fino a oggi, infatti, molti utenti erano costretti a rinunciare ad alcune caratteristiche distintive del controller quando giocavano in modalità wireless.

L'aggiornamento non si limita però al supporto Bluetooth. Gli sviluppatori hanno rivisto profondamente diverse sezioni dell'interfaccia, introducendo una nuova schermata principale e una riorganizzazione delle pagine dedicate all'illuminazione LED, alla gestione delle vibrazioni e ai profili personalizzati.

Particolarmente importante è il rinnovamento del sistema di profili, che ora propone una visualizzazione basata su schede, filtri cromatici, ordinamento in base all'utilizzo recente e strumenti più immediati per applicare, condividere o duplicare le configurazioni. Anche il sistema di rimappatura dei pulsanti è stato aggiornato con nuove opzioni avanzate e una gestione più flessibile delle scorciatoie.

DSX viene distribuito su Steam come applicazione a pagamento al prezzo di8,15€. Per sfruttare la funzione di creazione del DualSense virtuale è inoltre necessario acquistare un contenuto aggiuntivo da 4,15€, con il bundle che al momento è in offerta a 9,84€. Nonostante il costo aggiuntivo, l'aggiornamento potrebbe attirare l'attenzione di molti possessori del controller Sony che desiderano accedere all'intero set di funzionalità senza dipendere dal cavo USB.

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