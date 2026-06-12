Un nuovo prodotto di Dragon Quest vende come il pane: un collirio a tema Re Slime

Square Enix e Rohto Pharmaceutical si sono unite per creare una versione speciale del collirio Rohto Z! , con un contenitore speciale basato su Re Slime, l'iconico mostro dei videogiochi. Non è la prima volta che le due compagnie collaborano per un collirio speciale, perché in precedenza erano basati sugli Slime base.

Il collirio di Dragon Quest

Ci sono tre versioni del collirio Rohto Z!, basate sui tre livelli della magia di ghiaccio che può essere usata in Dragon Quest. I contenitori sono inoltre più grandi di quelli regolari, passando da 12 a 16 millilitri, come ci si può aspettare da una confezione dedicata al gigantesco Re Slime.

Le confezioni del collirio includono anche una serie di riferimenti ai videogiochi. Ovviamente si tratta di un prodotto esclusivo per il mercato giapponese, quindi non potrete metterci le mani sopra. Non vi sarà possibile però anche perché l'oggetto da collezione (perché È un oggetto da collezione a tutti gli effetti) è andato a ruba in un istante.

La vendita è iniziata il 10 giugno e il giorno stesso non era più acquistabile. In alcuni negozi addirittura è andato esaurito in anticipo perché è stato messo in vendita prima del previsto. Probabilmente Rohto non ha previsto il livello di interesse o ha preferito non avere eccedenze. Ovviamente alcuni hanno cercato di rivendere il prodotto, ma a questo giro non è possibile poiché è illegale rivendere prodotti farmaceutici e le piattaforme di rivendita più famose hanno bloccato gli scalper immediatamente. Le piattaforme hanno anche impedito di vendere scatole e confezioni vuote.

Vi lasciamo infine a Dragon Quest XII: Oltre i sogni e a tutti gli annunci per i 40 anni della serie.