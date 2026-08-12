Xbox Elite Series 3, nuove immagini confermano il display e le funzioni dedicate a Xbox Cloud Gaming

La novità più evidente è un piccolo display integrato nella parte frontale del controller. Nelle fotografie il pannello mostra un menu per cambiare modalità operativa, con riferimenti a Xbox Cloud Gaming e a una console Xbox Series X . Sul lato sinistro è inoltre visibile un pulsante per l'abbinamento. Una delle schermate mostra anche un indirizzo web collegato a una risorsa cloud di Microsoft che richiede specifiche autorizzazioni per l'accesso.

Evoluzione?

Il prototipo conferma così alcune informazioni emerse a maggio da documenti provenienti da un organismo regolatore brasiliano. Tra le caratteristiche anticipate figuravano due nuove rotelle di navigazione nella parte inferiore, una seconda modalità wireless destinata al collegamento diretto ai server di Xbox Cloud Gaming e un pulsante dedicato al passaggio rapido tra console e cloud.

Xbox Elite Series 3?

L'unità finita nelle mani dell'utente non è tuttavia pienamente funzionante: il dispositivo mostra una luce rossa intermittente e non riesce a completare l'abbinamento né via cavo né senza fili. Il prototipo consente comunque di osservare diversi dettagli della costruzione.

Sul retro sono presenti quattro levette aggiuntive, mentre il controller viene fornito con una nuova custodia per il trasporto e con un D-pad removibile dal design differente rispetto a quello mostrato nelle precedenti indiscrezioni. I grilletti mantengono inoltre una corsa più breve e una risposta più decisa quando vengono impostati nella posizione di blocco rapido.

Particolarmente interessante è quanto emerge dal vano batteria. Microsoft avrebbe adottato viti Torx T6 facilmente accessibili e inserito un codice QR che rimanda direttamente a una pagina di supporto tecnico. Una scelta che sembra indicare una maggiore attenzione alla riparabilità e alla possibilità di effettuare interventi sul dispositivo senza dover ricorrere necessariamente all'assistenza.

La batteria rimovibile ha una capacità di 5,8 Wh ed è accompagnata da etichette che identificano il dispositivo come unità di test non destinata alla vendita, oltre a diversi codici temporanei utilizzati per l'omologazione.

Il controller da un'altra inquadratura

Secondo fonti dell'industria citate dal giornalista Tom Warren, il nuovo controller dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2026. Microsoft non ha comunque ancora annunciato ufficialmente Xbox Elite Series 3, quindi caratteristiche, nome definitivo e disponibilità commerciale restano da confermare.