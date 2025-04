Microsoft starebbe lavorando a tre nuovi controller Xbox, tra cui un potenziale Elite Series 3

La soffiata arriva dall'ultimo episodio del podcast Xbox Two, in cui Corden afferma che uno dei tre modelli sarà un controller economico molto basilare , come quello già disponibile sul mercato, ma con alcune migliore next-gen. Il secondo sarebbe un pad di fascia media e il terzo è stato descritto come un pad "Elite Elite Elite" o un "Elite Series 3".

Stando alle informazioni arrivate alle orecchie del giornalista Jez Corden, Microsoft avrebbe in cantiere tre nuovi modelli di controller Xbox , tra cui uno di fascia alta pensato per i giocatori più esigenti, che potrebbe rivelarsi un Elite Series 3.

Un controller high-end con connessione WiFi?

Corden ha aggiunto di non conoscere i dettagli specifici dei tre controller, ma crede che quello high-end supporterà una connessione WiFi "direct to cloud" per ridurre al minimo l'input lag. Per quanto riguarda l'annuncio dei nuovi controller, Corden non sa quando avverrà. Suppone che verranno presentati il prossimo anno o in concomitanza con la prossima generazione di Xbox.

Il controller Xbox Elite Series 2

Chiaramente sono tutte informazioni da prendere con le pinze e allo stato attuale impossibili da verificare. Sono comunque in parte plausibili, dato che a ogni cambio di generazione abbiamo visto una revisione più o meno sostanziale del controller wireless di Xbox.