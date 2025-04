Come gira The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Xbox? Ecco l'analisi di Digital Foundry

Secondo quanto riportato nell'analisi tecnica di Digital Foundry, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è migliorato su Xbox dopo la patch, ma è ben lontano dall'essere perfetto visto che sono ancora presenti dei problemi.

L'aggiornamento è arrivato in anticipo sulle console Microsoft, con gli utenti PS5 ancora in attesa, e va ad agire su entrambe le modalità grafiche disponibili su Series X: qualità e prestazioni, la prima pensata per un target di 30 fps e la seconda per raggiungere i 60 frame al secondo.

Nella modalità prestazioni, Oblivion Remastered si muove fra i 1440p e i 990p, ma riesce a consegnarci un'esperienza fluida e stabile... almeno nelle aree chiuse. Le difficoltà si verificano infatti negli scenari aperti, dove le limitazioni legate alla CPU producono stutter e cali vistosi sotto i 50 fps.

Non va meglio alla modalità qualità: in questo caso la resa dell'immagine migliora, specie per quanto riguarda illuminazione e distanza visiva, ma il frame pacing appare instabile e rende la percezione dei 30 fotogrammi spesso scattosa.