Sei alla ricerca di un nuovo DualSense? Su Amazon c'è l'edizione "Nova Pink" in offerta

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller DualSense in colorazione "Nova Pink".
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller DualSense in colorazione "Nova Pink": l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un prezzo totale e finale di 59,99€. Puoi acquistare il pad direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Progettato per garantire comfort e precisione, il DualSense presenta un'ergonomia studiata per adattarsi naturalmente alle mani del giocatore anche durante le sessioni più lunghe.
I grilletti adattivi permettono di percepire diversi livelli di resistenza a seconda delle azioni compiute nel gioco, mentre il feedback aptico sostituisce le tradizionali vibrazioni con sensazioni più dettagliate.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller integra inoltre un microfono incorporato per comunicare rapidamente con gli amici, un altoparlante interno per effetti sonori dedicati e un jack audio da 3,5 mm per collegare cuffie compatibili. Il pulsante Crea consente di catturare e condividere facilmente screenshot e video delle proprie sessioni.
La batteria ricaricabile integrata assicura praticità d'uso, mentre la connessione wireless garantisce libertà di movimento e una risposta immediata ai comandi. Con questa sua brillante finitura Nova Pink, il DualSense rappresenta una combinazione perfetta di tecnologia, comfort e stile, ideale per personalizzare l'esperienza PlayStation 5.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.