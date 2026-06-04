Sei alla ricerca di un nuovo DualSense? Su Amazon c'è l'edizione "Nova Pink" in offerta

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller DualSense in colorazione "Nova Pink".

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller DualSense in colorazione "Nova Pink": l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un prezzo totale e finale di 59,99€. Puoi acquistare il pad direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Progettato per garantire comfort e precisione, il DualSense presenta un'ergonomia studiata per adattarsi naturalmente alle mani del giocatore anche durante le sessioni più lunghe.

I grilletti adattivi permettono di percepire diversi livelli di resistenza a seconda delle azioni compiute nel gioco, mentre il feedback aptico sostituisce le tradizionali vibrazioni con sensazioni più dettagliate.