2

Monster Hunter Wilds potrebbe raggiungere i 1440p e 40 fps su Nintendo Switch 2

Stando a quanto scoperto da alcuni dataminer, la versione Nintendo Switch 2 di Monster Hunter Wilds potrebbe raggiungere i 1440p e 40 fps.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/08/2026
Gemma in Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Articoli News Video Immagini

Monster Hunter Wilds potrebbe raggiungere i 1440p e 40 fps su Nintendo Switch 2: a rivelarlo sono stati alcuni dataminer, che hanno trovato nel codice dell'ultimo aggiornamento dei riferimenti piuttosto precisi a risoluzione e frame rate della versione Switch 2.

Nello specifico, il gioco utilizzerà sulla console ibrida giapponese un sistema dinamico che lo vedrà passare dai 1080p ai 1440p a seconda del carico in modalità docked, sfruttando probabilmente l'upscaling di NVIDIA DLSS per ricostruire l'immagine da una risoluzione effettiva inferiore.

In modalità portatile i valori scenderanno inevitabilmente: si parla di un rendering fra i 720p e gli 864p, dunque inferiore alle capacità dello schermo di Nintendo Switch 2 ma comunque notevole considerando la complessità grafica dell'hunting game targato Capcom.

Capcom riduce il prezzo di Monster Hunter Wilds per contrastare le recensioni negative Capcom riduce il prezzo di Monster Hunter Wilds per contrastare le recensioni negative

Ci sono riferimenti anche al frame rate, come detto, che potrebbe raggiungere i 40 fps grazie al supporto al VRR in modalità portatile, mentre per il momento non viene citata la medesima possibilità sui televisori compatibili con questa tecnologia.

Una conversione molto attesa

Annunciata a giugno, la versione Nintendo Switch 2 di Monster Hunter Wilds è molto attesa dai numerosi appassionati della serie Capcom, che negli anni ha costruito un solido rapporto proprio con le piattaforme Nintendo, pur vincolato da tante limitazioni tecniche.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La speranza dunque è che le sorprendenti capacità di Switch 2 possano consentire agli sviluppatori di tirare fuori dal cilindro una conversione davvero convincente, che non rappresenti un eccessivo downgrade rispetto a quanto visto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Monster Hunter Wilds potrebbe raggiungere i 1440p e 40 fps su Nintendo Switch 2