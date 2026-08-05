Monster Hunter Wilds potrebbe raggiungere i 1440p e 40 fps su Nintendo Switch 2: a rivelarlo sono stati alcuni dataminer, che hanno trovato nel codice dell'ultimo aggiornamento dei riferimenti piuttosto precisi a risoluzione e frame rate della versione Switch 2.

Nello specifico, il gioco utilizzerà sulla console ibrida giapponese un sistema dinamico che lo vedrà passare dai 1080p ai 1440p a seconda del carico in modalità docked, sfruttando probabilmente l'upscaling di NVIDIA DLSS per ricostruire l'immagine da una risoluzione effettiva inferiore.

In modalità portatile i valori scenderanno inevitabilmente: si parla di un rendering fra i 720p e gli 864p, dunque inferiore alle capacità dello schermo di Nintendo Switch 2 ma comunque notevole considerando la complessità grafica dell'hunting game targato Capcom.

Ci sono riferimenti anche al frame rate, come detto, che potrebbe raggiungere i 40 fps grazie al supporto al VRR in modalità portatile, mentre per il momento non viene citata la medesima possibilità sui televisori compatibili con questa tecnologia.