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Humble Choice di agosto è disponibile, con Like a Dragon: Infinite Wealth, Dead Cells e tanti altri giochi

L'Humble Choice di agosto è disponibile con una lineup ricca: spiccano Like a Dragon: Infinite Wealth, Dead Cells con DLC incluso e Shredder's Revenge, insieme a vari titoli minori e sconti dedicati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/08/2026
Ichiban Kasuga in Like a Dragon: Infinite Wealth

È disponibile da oggi l'Humble Choice di agosto. Anche questo mese la selezione proposta dal servizio è particolarmente interessante e potenzialmente offre un ottimo rapporto qualità‑prezzo rispetto ai 12,99 euro richiesti se non possedete già i giochi elencati qui sotto.

Tra i titoli di punta troviamo Like a Dragon: Infinite Wealth, il roguevania Dead Cells con l'espansione The Bad Seed inclusa e l'acclamato beat 'em up Teenage Mutante Ninja Turtles: Shadder's Revenge.

Tutti i giochi di questo mese

Ecco la line‑up completa di agosto:

  • Like a Dragon: Infinite Wealth
  • Dead Cells + The Bad Seed
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
  • Decktamer
  • Conquest Dark
  • Gatekeeper
  • Pile Up!
  • Dark Envoy
  • 10% di sconto su Hell Clock: Cursed War
  • 55% di sconto su Biped 2
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Per chi non lo conoscesse, Humble Choice è un abbonamento mensile che offre una selezione di giochi sotto forma di chiavi da riscattare su Steam o altri store ufficiali al prezzo di 12,99 euro, spesso inferiore rispetto al costo di un singolo titolo incluso. L'iscrizione è completamente flessibile: si può saltare un mese, mettere in pausa o annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento, per poi riattivarla quando la lineup torna interessante.

Nel prezzo rientrano anche diversi vantaggi aggiuntivi, come uno sconto fino al 20% sull'Humble Store e l'accesso alla Humble Games Collection, una libreria con oltre 50 giochi privi di DRM. Come da tradizione Humble, parte dei ricavi viene destinata a iniziative benefiche: il partner del mese è Oceana. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina ufficiale del servizio.

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