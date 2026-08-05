Humble Choice di agosto è disponibile, con Like a Dragon: Infinite Wealth, Dead Cells e tanti altri giochi

È disponibile da oggi l'Humble Choice di agosto. Anche questo mese la selezione proposta dal servizio è particolarmente interessante e potenzialmente offre un ottimo rapporto qualità‑prezzo rispetto ai 12,99 euro richiesti se non possedete già i giochi elencati qui sotto.
Tra i titoli di punta troviamo Like a Dragon: Infinite Wealth, il roguevania Dead Cells con l'espansione The Bad Seed inclusa e l'acclamato beat 'em up Teenage Mutante Ninja Turtles: Shadder's Revenge.
Tutti i giochi di questo mese
Ecco la line‑up completa di agosto:
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Dead Cells + The Bad Seed
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
- Decktamer
- Conquest Dark
- Gatekeeper
- Pile Up!
- Dark Envoy
- 10% di sconto su Hell Clock: Cursed War
- 55% di sconto su Biped 2
Per chi non lo conoscesse, Humble Choice è un abbonamento mensile che offre una selezione di giochi sotto forma di chiavi da riscattare su Steam o altri store ufficiali al prezzo di 12,99 euro, spesso inferiore rispetto al costo di un singolo titolo incluso. L'iscrizione è completamente flessibile: si può saltare un mese, mettere in pausa o annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento, per poi riattivarla quando la lineup torna interessante.
Nel prezzo rientrano anche diversi vantaggi aggiuntivi, come uno sconto fino al 20% sull'Humble Store e l'accesso alla Humble Games Collection, una libreria con oltre 50 giochi privi di DRM. Come da tradizione Humble, parte dei ricavi viene destinata a iniziative benefiche: il partner del mese è Oceana. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina ufficiale del servizio.