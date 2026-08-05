Monster Hunter Wilds può ora essere provato gratis con la Demo del Prologo disponibile

La demo comprende peraltro anche il sistema di creazione dei personaggi completo e tutte e 14 le tipologie di armi da sperimentare, dunque può rappresentare un'introduzione al gioco, con la possibilità di trasferire poi progressi e salvataggi alla versione completa.

Come era stato annunciato alcuni giorni fa, Capcom ha reso disponibile da oggi , 5 agosto, la Demo del Prologo di Monster Hunter Wilds , che consente di provare gratuitamente il suo action RPG a base di caccia ai mostri su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Una prova approfondita

Il lancio della Prologue Demo di Monster Hunter Wilds era stato annunciato già il mese scorso ed è dunque disponibile da ora su tutte e tre le piattaforme, in attesa del suo arrivo anche su Nintendo Switch 2, versione annunciata a giugno ma ancora senza una data di uscita ufficiale.

Contestualmente, Capcom ha annunciato nelle ore scorse un taglio di prezzo permanente e piuttosto abbondante per il gioco, come occasione per rilanciarlo presso un nuovo pubblico, e questa demo potrebbe giocare a favore del piano.

Potete trovare la demo ai seguenti indirizzi:

Per l'occasione, Capcom ha anche annunciato tre nuovi bundle con pacchetti aggiuntivi disponibili per l'acquisto, ovvero la Gold Edition (al prezzo di 79,99$) con tutto il gioco e la collezione degli elementi cosmetici, la Cosmetic Downloadable Content Collection a 59,99$ che contiene i 10 pacchetti scaricabili con i contenuti cosmetici e la Extras Cosmetic Downloadable Content Pack a 29,99$, con vari DLC cosmetici che erano stati messi a disposizione in precedenza come prodotti a parte.