Monster Hunter Wilds può ora essere provato gratis con la Demo del Prologo disponibile

Come era stato annunciato alcuni giorni fa, Capcom ha reso disponibile da oggi, 5 agosto, la Demo del Prologo di Monster Hunter Wilds, che consente di provare gratuitamente il suo action RPG a base di caccia ai mostri su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
La demo consente proprio di sperimentare il Prologo del gioco, con la possibilità di completare la parte iniziale del gioco fino all'inizio del Capitolo 1-3 intitolato "To the Forest", nella modalità single player offline, consentendo così di farsi un'idea piuttosto precisa dei contenuti e della struttura di Monster Hunter Wilds.
La demo comprende peraltro anche il sistema di creazione dei personaggi completo e tutte e 14 le tipologie di armi da sperimentare, dunque può rappresentare un'introduzione al gioco, con la possibilità di trasferire poi progressi e salvataggi alla versione completa.
Una prova approfondita
Il lancio della Prologue Demo di Monster Hunter Wilds era stato annunciato già il mese scorso ed è dunque disponibile da ora su tutte e tre le piattaforme, in attesa del suo arrivo anche su Nintendo Switch 2, versione annunciata a giugno ma ancora senza una data di uscita ufficiale.
Contestualmente, Capcom ha annunciato nelle ore scorse un taglio di prezzo permanente e piuttosto abbondante per il gioco, come occasione per rilanciarlo presso un nuovo pubblico, e questa demo potrebbe giocare a favore del piano.
Potete trovare la demo ai seguenti indirizzi:
- Monster Hunter Wilds - Demo del Prologo su PC
- Monster Hunter Wilds - Demo del Prologo su PS5
- Monster Hunter Wilds - Demo del Prologo su Xbox Series X|S
Per l'occasione, Capcom ha anche annunciato tre nuovi bundle con pacchetti aggiuntivi disponibili per l'acquisto, ovvero la Gold Edition (al prezzo di 79,99$) con tutto il gioco e la collezione degli elementi cosmetici, la Cosmetic Downloadable Content Collection a 59,99$ che contiene i 10 pacchetti scaricabili con i contenuti cosmetici e la Extras Cosmetic Downloadable Content Pack a 29,99$, con vari DLC cosmetici che erano stati messi a disposizione in precedenza come prodotti a parte.