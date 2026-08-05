Bandai Namco ha annunciato i giochi presenti al TGS 2026, con Dragon Ball Xenoverse 3 e Ace Combat 8

Bandai Namco ha annunciato in queste ore la lineup dei giochi che saranno presenti al Tokyo Game Show 2026 il mese prossimo, e sebbene si tratti di una lista ancora probabilmente parziale contiene già diversi elementi molto interessanti, come Dragon Ball Xenoverse 3 ed Ace Combat 8: Wings of Theve.
Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2026 si terrà dal 17 al 21 settembre all'interno del tradizionale scenario del Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, dove si svolge ormai da tanti anni la maggiore fiera del settore videoludico in Giappone, che nonostante tutto resiste nella sua forma classica.
È l'occasione per presentare alcune delle maggiori produzioni provenienti dagli sviluppatori giapponesi, sebbene col tempo anche questa fiera abbia ceduto il passo a presentazioni più specifiche da parte dei singoli editori, ma possiamo aspettarci comunque delle notevoli novità.
Una lista ristretta ma molto interessante
Anche in questo caso, la lista di giochi annunciata da Bandai Namco è probabilmente parziale, considerando che sono probabili annunci e sorprese proprio in occasione della fiera, che potrebbero espandere l'elenco dei titoli provenienti dal celebre editore.
Bandai Namco sarà peraltro presente all'interno di due diverse collocazioni all'interno della fiera, con un palco principale e una sorta di zona a tema per la famiglia.
Nello stand principale saranno presenti i seguenti giochi:
- Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series, PC) - giocabile
- Bleach: Mirrors High (iOS, Android) - giocabile
- Dragon Ball Xenoverse 3 (PS5, Xbox Series, PC) - giocabile
- One Piece: Grand Gourmet (Switch 2, Switch, PC, iOS, Android) - giocabile
- Tales of Eternia Remastered (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch, PC) - Campagna di prenotazione
Presso il Family Game Park saranno presenti i seguenti giochi:
- Once Upon a Katamari (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) - giocabile
- Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) - giocabile
Da notare che Ace Combat 8: Wings of Theve e Dragon Ball Xenoverse 3 saranno presenti in versione giocabile, con l'evento che rappresenterà anche l'apertura delle prenotazioni per lo sparatutto/simulazione di volo di Bandai Namco.