Bandai Namco ha annunciato i giochi presenti al TGS 2026, con Dragon Ball Xenoverse 3 e Ace Combat 8

Bandai Namco ha annunciato in queste ore la lineup dei giochi che saranno presenti al Tokyo Game Show 2026 il mese prossimo, e sebbene si tratti di una lista ancora probabilmente parziale contiene già diversi elementi molto interessanti, come Dragon Ball Xenoverse 3 ed Ace Combat 8: Wings of Theve.

Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2026 si terrà dal 17 al 21 settembre all'interno del tradizionale scenario del Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, dove si svolge ormai da tanti anni la maggiore fiera del settore videoludico in Giappone, che nonostante tutto resiste nella sua forma classica.

È l'occasione per presentare alcune delle maggiori produzioni provenienti dagli sviluppatori giapponesi, sebbene col tempo anche questa fiera abbia ceduto il passo a presentazioni più specifiche da parte dei singoli editori, ma possiamo aspettarci comunque delle notevoli novità.