Il gameplay di Dragon Ball Xenoverse 3 è stato presentato con un trailer in italiano

Il gioco introduce l' Anno 1000 , un mondo originale ideato da Akira Toriyama che fungerà da base per una nuova era narrativa, popolata da personaggi inediti e figure storiche della serie. Come da tradizione della saga, il giocatore può creare il proprio avatar e svilupparlo attraverso un sistema di connessioni dirette con i personaggi di Dragon Ball, che influenzano abilità, attacchi e supporti. Il video mostra il personaggio predefinito, un Saiyan chiamato JH, e introduce anche la nuova stanza personale, uno spazio inizialmente disordinato che può essere organizzato e personalizzato liberamente.

Meccaniche di combattimento

La città principale funge da hub online e da punto di accesso alle missioni. La missione mostrata nella demo, invece, si svolge nell'area dei ghiacciai, dove il giocatore collabora con altri membri della squadra per affrontare soldati dell'esercito di Freezer e vari nemici prima di raggiungere il boss finale. Per l'occasione viene presentata l'interfaccia di gioco, molto semplice e pulita, che evidenzia salute, informazioni sulla squadra e combinazioni di attacchi, che cambiano in base allo stile del personaggio: nel video, l'avatar Saiyan utilizza mosse ispirate a Vegeta, mentre quello terrestre replica le tecniche di Goku.

Il sistema di combattimento ruota attorno alla gestione dell'Aura, che può essere prosciugata per infliggere un "esaurimento" e aprire la strada a colpi più devastanti. Oltre ai colpi standard, sono presenti super attacchi, ultimate e abilità speciali come l'"Aiuto Anima", che permette di chiamare in aiuto personaggi come Trunks o Vegeta, e il "Cambio Anima", che consente di trasformarsi temporaneamente in un eroe della serie, ottenendo bonus e abilità specifiche. Per i Saiyan è disponibile anche il Risveglio in Super Saiyan.

La missione culmina con uno scontro contro Broly (nella versione di Dragon Ball Super), che richiede l'uso dell'ambiente e della cooperazione tra compagni, con possibilità di rianimare gli alleati caduti. Al termine, il gioco ricompensa il gruppo con materiali utili alla crescita del personaggio.

Il video si chiude anticipando che Xenoverse 3 offrirà molte altre novità e contenuti ancora da svelare. Non resta dunque che attendere, ricordando che il gioco debutterà su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam) durante il corso del 2027. Se volete saperne di più, proprio pochi giorni fa abbiamo pubblicato le nostre impressioni dopo aver visto in anteprima il gioco.