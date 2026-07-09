Xbox Studios: chi sono e a cosa lavorano dopo l'ultima ondata di licenziamenti

Facciamo un riepilogo sullo stato degli studi di Xbox dopo l'annuncio della massiccia ondata di licenziamenti, che ha lasciato a casa circa 3.200 persone.

Qual è la situazione degli Xbox Game Studios dopo l'ondata di licenziamenti di Microsoft? Quali sono stati i più colpiti? Come si incasellano nel quadro generale della divisione? Ma, soprattutto, cosa abbiamo perso a livello di collettività videoludica per inseguire il modello del Netflix dei videogiochi? Si tratta di domande di una certa rilevanza, cui si può rispondere solo facendo un quadro complessivo della situazione, guardando non solo alle ultime mosse della nuova CEO Asha Sharma, ma anche a quelle degli ultimi anni di Phil Spencer. Vale quindi la pena di esaminare la situazione dei singoli studi che hanno transitato dentro Xbox nell'ultima generazione, citando anche quelli eliminati negli ultimi anni, per comprendere come spesso le scelte sbagliate di chi dirige i lavori possano impattare la vita di migliaia di persone e portare alla perdita di patrimoni che difficilmente possono essere recuperati, sempre nella consapevolezza che le difficili condizioni del mercato impongono delle scelte, spesso anche drastiche.

GLI STUDI DI XBOX Si tratta di tutti gli studi acquisiti o fondati da Microsoft da quando è nata la piattaforma che non appartenevano a un singolo gruppo editoriale e che attualmente comprendono alcune delle colonne portanti della divisione, essendo al lavoro sulle sue proprietà intellettuali più rappresentative, come quelle Halo, Forza Horizon e Gears of War.

Rare – Acquisita nel 2002 Storico studio di sviluppo inglese, fondato dai fratelli Stamper dalle ceneri di Ultimate Play the Game, è stato acquisito nel 2002 ed è stato uno dei meno prolifici degli ultimi anni. Attualmente il suo unico progetto conosciuto è il supporto a Sea of Thieves. Nel 2025 Microsoft ha cancellato Everwild, gioco da anni in sviluppo, licenziando diversi sviluppatori. Non ci sono voci particolari legate all'ultima tornata di licenziamenti, ma si teme per quelli residui, che sono ancora moltissimi.

Halo Studios (ex-343 Industries) – Fondato nel 2007 Nonostante non ci siano voci particolari legate all'ultima tornata di licenziamenti, Halo Studios è stato una delle realtà Xbox più rivoluzionate negli ultimi anni, con tanto di cambio di nome. Lo studio, precedentemente conosciuto come 343 Industries, è stato fondato nel 2007 per prendere la serie Halo in eredità da Bungie, nel frattempo andata a sviluppare Destiny. Master Chief in Halo: Campaign Evolved Negli anni recenti ha lanciato Halo Infinite e ha curato la Halo: The Master Chief Collection. Il 28 luglio lancerà Halo: Campaign Evolved, remake di Halo: Combat Evolved, il primo capitolo della saga.

The Coalition – Fondato nel 2010 Quando Epic Games vendette la serie Gears of War a Microsoft ci fu la necessità di affidarla a un nuovo studio. Nacque così Zipline, poi ribattezzato The Coalition. In anni recenti ha pubblicato Gears 5 e il recente remake del primo Gears of War. Il 6 ottobre 2026 lancerà Gears of War: E-Day, prequel della serie che vedrà il ritorno del suo cast storico, nonché quello del concetto di esclusiva Xbox e PC. Per adesso non ci sono voci sul suo coinvolgimento nell'ultima tornata di licenziamenti.

Mojang – Acquisita nel 2014 Mojang non ha subito alcun licenziamento nell'ultima tornata. Anzi, Asha Sharma ne ha parlato come di uno dei cardini della sua nuova visione per la divisione Xbox, con nuovi investimenti in arrivo per inseguire il modello Roblox. Stiamo parlando dello studio che sviluppa e supporta il colosso Minecraft, che con più di 400 milioni di copie nelle case risulta essere il videogioco più venduto di tutti i tempi. Minecraft è una delle colonne di Xbox Microsoft ha acquisito lo studio nel 2014, per quella che probabilmente è stata la sua mossa più azzeccata di sempre. Oltre al survival, che è il cardine del franchise e che viene aggiornato costantemente, Mojang sta per lanciare il gioco di ruolo d'azione Minecraft Dungeons II, seguito dello spin-off del 2021. Nel 2023 ha lanciato Minecraft Legends, spin-off sviluppato insieme a Blackbird Interactive.

Compulsion Games – Acquisita nel 2018, resa indipendente nel 2026 Acquisita nel 2018, Compulsion Games ha recentemente lanciato l'action in terza persona South of Midnight. Si tratta di uno degli studi che Microsoft ha scorporato con la recente ristrutturazione. Fortunatamente non è stato chiuso, ma è tornato a essere indipendente, portandosi dietro tutte le proprietà intellettuali sviluppate nel corso degli anni, che comprendono Contrast e We Happy Few. Attualmente non se ne conoscono i progetti in corso, ma è stato annunciato che durante questo periodo di transizione riceverà comunque dei fondi dalla casa di Redmond.

inXile Entertainment – Acquisita nel 2018 Acquisito nel 2018, si tratta di uno studio noto per i suoi giochi di ruolo, in particolare la serie Wasteland. Attualmente sta finalizzando il gioco di ruolo d'azione in prima persona Clockwork Revolution che, insieme a Gears of War: E-Day, farà parte della prima tornata di nuove esclusive per Xbox e PC in arrivo nei prossimi anni. Dall'acquisizione ha lanciato Wasteland 3 con relativi contenuti extra e l'edizione rimasterizzata di Wasteland. Non sembra essere stato impattato dai licenziamenti, almeno in questa prima fase.

Ninja Theory – Acquisita nel 2018, venduta nel 2026 Altro studio di lungo corso, acquisito nel 2018. Da allora ha lanciato soltanto Senua's Saga: Hellblade II. Non è stato chiuso durante la recente ristrutturazione, ma è stata annunciata la vendita a un altro editore. L'addio a Xbox è arrivato subito dopo l'annuncio di Senua, il terzo capitolo della serie Hellblade previsto per il 2027. Attualmente non si conosce il nome dell'acquirente, ma parte che l'annuncio servisse proprio ad attirare potenziali investitori.

Undead Labs – Acquisita nel 2018, venduta nel 2026 Anche Undead Labs è stato acquisito durante il periodo di spese pazze del 2018, mirato a potenziare il catalogo del Game Pass con uscite regolari. Da allora ha lanciato soltanto State of Decay 2. Lo studio è stato venduto a un acquirente sconosciuto mentre era in procinto di chiudere State of Decay 3, un action survival open world a base di zombi previsto per il 2027.

Obsidian Entertainment – Acquisita nel 2018 Lo studio di Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity fu acquisito nel 2018. È il più prolifico tra gli Xbox Game Studios, che solo nel 2025 ha lanciato Grounded 2, Avowed e The Outer Worlds 2. Nonostante abbia fatto essenzialmente quello che gli è stato chiesto, ossia produrre più giochi, è stato uno dei team colpiti dai recenti licenziamenti, con diversi veterani che sono stati accompagnati alla porta. Lo sviluppo di Grounded 2 procede, nonostante i tagli Le ultime voci, non confermate, parlano della cancellazione di diversi progetti interni, in particolare Avowed 2, per lasciare spazio a un nuovo Fallout diretto da Josh Sawyer. È noto anche che Tim Cain, il padre della serie Fallout, è al lavoro su di un progetto segreto insieme ai suoi vecchi colleghi, che però non è stato svelato e di cui non si conosce lo stato attuale (che sia proprio il nuovo Fallout?).

Playground Games – Acquisita nel 2018 Probabilmente lo studio Xbox più in salute. Acquisito sempre nel 2018, dopo aver comunque collaborato con Microsoft per anni, ha lanciato alcuni dei suoi maggiori successi di sempre, tra i quali il recentissimo Forza Horizon 6. A febbraio 2027 lancerà Fable, cui ha lavorato per anni e che rappresenterà il rilancio della serie nata con la prima Xbox. Se dovessimo scommettere su di uno studio al sicuro dai prossimi tagli, questo sarebbe Playground Games.

The Initiative – Fondato nel 2018, chiuso nel 2025 Lo studio non è stato impattato dagli ultimi tagli, anche perché è stato chiuso nel 2025, quando ancora non era iniziato il regno di Asha Sharma. Fu fondato nel 2018, con l'intento di rilanciare la serie Perfect Dark, ma non ha mai lanciato niente di concreto, con il suo unico progetto che è stato cancellato senza vedere mai la luce del giorno.

Double Fine Productions – Acquisita nel 2019, resa indipendente nel 2026 Storico studio di sviluppo fondato dall'ex LucasArts Tim Schafer, è stato acquisito nel 2019 e da allora ha lanciato diversi giochi, seguendo le indicazioni di Spencer di creare progetti piccoli e creativi per arricchire il Game Pass: Psychonauts 2, Keeper e il recentissimo Kiln. Durante la recente ristrutturazione è tornato a essere uno studio indipendente, tenendo tutte le sue proprietà intellettuali.

World’s Edge – Fondato nel 2019 È lo studio che gestisce la serie Age of Empires. Più che altro ne coordina lo sviluppo, lavorando con altri studi, come Relic, sui vari progetti. È stato decisamente prolifico, tra nuovi titoli, edizioni rimasterizzate, DLC ed espansioni e non pare essere stato colpito da licenziamenti o cancellazioni di progetti, almeno nella prima fase della ristrutturazione.

BETHESDA GAMES STUDIOS (acquisiti in blocco nel 2021) Sono tutti gli studi che appartenevano al gruppo Zenimax, acquisito da Microsoft nel 2021. Nel corso degli anni hanno subito gli effetti di varie ristrutturazioni, venendo in molti casi trasfigurati rispetto all'assetto originale. È anche il gruppo che ha fatto più discutere per la gestione di alcuni progetti post acquisizione e per alcune scelte operate da Spencer, come la chiusura di Arkane Austin.

Bethesda Game Studios – Fondato nel 2001 È il team di punta del pacchetto Zenimax, che gestisce le proprietà intellettuali Fallout, The Elder Scrolls e, più recentemente, Starfield, conosciuto per i suoi progetti enormi dai tempi di sviluppo biblici. Dall'acquisizione, ha lanciato Starfield, ha continuato a supportare Fallout 76, ha gestito il lancio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e attualmente sta lavorando a The Elder Scrolls VI. Pare che abbia subito molti tagli nella recente ristrutturazione, anche se rimane pienamente operativo.

id Software – Fondato nel 1991 Uno degli studi più colpiti dai tagli, con 136 dipendenti su 185 lasciati a casa. Parliamo dello studio cui dobbiamo Doom e Quake, che recentemente ha lanciato Doom: The Dark Ages con il DLC Rivelazioni (arrivato praticamente il giorno dell'annuncio dei licenziamenti). Nessuno sa a cosa stia lavorando in questo momento, anche se gli ingenti tagli lasciano presagire un futuro incerto, fatto di supporto per altri team. Una condizione triste per il team che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi all'inizio degli anni '90.

MachineGames – Fondato nel 2009 MachineGames è uno dei nomi esclusi dai recenti tagli. Quantomeno dalla prima tornata. È lo studio dei Wolfenstein e del recente Indiana Jones e l'Antico Cerchio (2024). Attualmente si vocifera che sia al lavoro su di un nuovo Wolfenstein e in passato si è parlato di un seguito di Indiana Jones e di un gioco cooperativo. Niente è stato confermato in merito.

Zenimax Online – Fondato nel 2007 Altro studio pesantemente colpito dalla ristrutturazione. Zenimax Online gestisce l'MMORPG The Elder Scrolls Online, di cui ha recentemente lanciato la nuova stagione. I tagli hanno colpito più di metà dello staff, portando la compagnia a pubblicare un comunicato in cui spiega di non poter più garantire la tabella di marcia prevista per il gioco nei prossimi mesi. A luglio 2025, quando ancora c'era Phil Spencer al timone di Xbox, fu annunciata la cancellazione di un progetto interno in sviluppo da anni. Pare fosse un altro MMORPG dall'ambientazione fantascientifica.

Roundhouse Studios – Fondato nel 2019, confluito in Zenimax Online nel 2024 Nato dal scioglimento di Human Head Studios, cui dobbiamo il primo Prey (non quello di Arkane), Roundhouse Studios era impegnato nel supporto di diversi giochi del gruppo, tra i quali Redfall di Arkane Studios, quando è stato fuso a Zenimax Online nel 2024.

Alpha Dog – Fondato nel 2012, chiuso nel 2024 Studio mobile che sotto Xbox ha lanciato soltanto un gioco: Mighty Doom. Lo scarso successo del gioco ha portato alla sua chiusura definitiva nel 2024.

Arkane Austin – Aperto nel 2006, chiuso nel 2024 È la divisione di Arkane fatta lavorare per anni al live service a base di vampiri Redfall (il progetto partì in epoca pre-Xbox, ma fu confermato dalla nuova dirigenza), nonostante vantasse nel suo portfolio il capolavoro single player Prey. L'insuccesso del gioco ha portato alla sua chiusura nel 2024, con diversi membri del team che sono stati assorbiti da altri studi di Bethesda.

Tango Game Works – Fondato nel 2010, chiuso e ceduto a Krafton nel 2024 Tango Game Works è stato uno dei più grandi misteri della gestione Spencer. Il suo ultimo gioco lanciato sotto Xbox è stato Hi-Fi Rush, risultato essere un grande successo. Nonostante ciò, nel 2024 Microsoft ha deciso prima di chiuderlo, quindi di cederlo a Krafton, concedendo al nuovo editore anche la proprietà intellettuale dell'action ritmico. Attualmente lo studio dovrebbe essere al lavoro proprio sul seguito di Hi-Fi Rush.

Arkane Lyon – Fondato nel 1999 Lo studio principale di Arkane, cui dobbiamo i Dishonored e Deathloop. È al lavoro sul gioco di Blade. Quantomeno lo era prima della ristrutturazione. Deathloop è l'ultimo gioco pubblicato da Arkane Lyon Sharma ha detto che nessuno dei giochi annunciati è stato cancellato, ma allo stesso tempo ha reso noto che sta cercando compratori per Arkane, il cui destino è ancora incerto. Considerate le leggi francesi in materia di licenziamenti e chiusure, ci potrebbero volere mesi per conoscere il destino finale di una delle software house più talentuose sul mercato attuale.

GLI STUDI DI ACTIVISION BLIZZARD (acquisiti in blocco nel 2023) Sono gli studi acquisiti insieme ad Activision Blizzard, per quella che è passata alla storia come la transazione più costosa del mondo dell'intrattenimento (e non solo), visto che si parla di una somma pari a 70 miliardi di dollari. Attualmente opera in maniera abbastanza autonoma nell'ecosistema Xbox, anche se Sharma ha già fatto delle mosse che mirano a tenerne più saldamente le redini.

Blizzard Entertainment – Fondato nel 1991 Blizzard ha subito la maggior parte dei licenziamenti più recenti nel periodo post acquisizione. Non sembra essere stata colpita da quelli attuali, anche se è stata ventilata l'ipotesi che subirà la prossima tornata. È lo studio di proprietà intellettuali molto forti come Diablo, Warcraft, Overwatch e altre ancora. Attualmente è impegnata nella gestione dei suoi tanti progetti live service, come World of Warcraft e Diablo IV, ai quali fornisce contenuti a getto continuo, come le recenti espansioni Midnight per il primo e Lord of Hatred per il secondo.

Gli studi che gestiscono Call of Duty Activision negli ultimi anni è diventata una compagnia Call of Duty centrica, tanto che la maggior parte dei suoi studi si occupa ormai soltanto della serie di sparatutto militari, per garantire che venga lanciato un nuovo capitolo ogni anno. Parliamo di Activision Shanghai Studio, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Solid State Studios e Treyarch. Call of Duty: Modern Warfare 4 è il prossimo capitolo della serie Si tratta sicuramente di una macchina oliatissima e molto produttiva, considerando che finora l'impresa gli è riuscita alla perfezione. Non ci sono voci relative a licenziamenti durante l'ultima ristrutturazione, anche perché immaginiamo che andare a colpire troppo pesantemente la macchina COD porterebbe a degli enormi contraccolpi, da gestire con grande attenzione.

King – Fondato nel 2003 King è uno studio di cui si parla poco nell'ambito dell'industria tradizionale, ma che rappresenta una delle maggiori fonti di entrate di Xbox, nonché la maggiore in termini di giocatori attivi, grazie alla sua serie ultra casual mobile Candy Crush. Durante l'annuncio dell'ultima ristrutturazione, Sharma ha dichiarato che vuole aumentare gli investimenti sulla compagnia, che da adesso riferirà direttamente a lei.