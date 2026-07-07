Obsidian ha tanti progetti in ballo, ma ora non è chiaro come potranno andare avanti

Il personale di Obsidian Entertainment sarebbe preoccupato per il futuro dei progetti dello studio , dopo essere stato colpito duramente dai licenziamenti in casa Xbox . Ieri, la responsabile Xbox Asha Sharma ha annunciato quella che ha definito la ristrutturazione più "significativa" nella storia di Xbox, con 1.600 dipendenti licenziati con effetto immediato e altri 1.600 che seguiranno nel corso dell'attuale anno fiscale. Nell'ambito della riorganizzazione, quattro studi passano sotto nuova gestione, mentre uno è attualmente in consultazione sul proprio futuro.

Tanti progetti, poche risorse

Per un veterano di Obsidian, non è chiaro come la "lunga lista di progetti" di Obsidian possa proseguire dopo questi tagli. Lo studio non ha ancora annunciato un nuovo gioco dopo Avowed e The Outer Worlds 2, ma continua a lavorare al titolo in accesso anticipato Grounded 2 e ai contenuti scaricabili di The Outer Worlds 2.

The Outer Worlds 2 è stato un insuccesso?

Resta da vedere se Obsidian potrebbe essere coinvolta nello sviluppo di un nuovo capitolo di Fallout o The Elder Scrolls, oppure chiamata a supportare la produzione di giochi sviluppati altrove. Sharma ha infatti chiarito che Xbox intende puntare con decisione sui propri franchise di punta, una linea confermata anche dalla responsabile di Bethesda, Jill Braff.

Senza fare riferimento a titoli specifici, Braff ha spiegato che per posizionare al meglio Bethesda in vista della crescita futura, l'azienda sta passando da un modello di pianificazione incentrato sui singoli studi indipendenti a uno che si concentra sui franchise più forti, definendo la roadmap dei contenuti che meglio serve i giocatori e Bethesda nel suo complesso. Da lì, ha aggiunto, verranno allineati i talenti, le tecnologie e le risorse più adatti a portare avanti queste priorità, lasciando aperta l'ipotesi che anche Obsidian possa essere coinvolta in questo processo.

Tra le domande più ricorrenti resta quella su un eventuale Fallout: New Vegas 2. Lo scorso anno, il vicepresidente delle operazioni di Obsidian, Marcus Morgan, aveva osservato come ogni volta che lo studio annuncia un nuovo gioco, il pubblico online continui a chiedere quando arriverà il prossimo New Vegas, il celebre capitolo della saga che ha ispirato anche l'ambientazione della seconda stagione della serie TV Amazon.

Restano inoltre interrogativi sul progetto misterioso a cui Tim Cain, uno dei creatori del Fallout originale, si è dedicato dopo essere tornato in Obsidian nel dicembre 2025. Sharma ha comunque precisato che nessuno dei giochi o progetti first-party già annunciati pubblicamente sarà cancellato nell'ambito di questi tagli, anche se il progetto di Cain resta a oggi non annunciato.