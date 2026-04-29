Uno degli autori storici di Fallout potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco

Chiudendo uno dei più recenti video e indicando anche la possibilità che il canale possa essere giunto al termine del suo percorso, ha menzionato il fatto di voler "fare ancora un gioco" prima di tornare nuovamente alla pensione , dove peraltro dovrebbe trovarsi già da tempo, visto che aveva già annunciato il suo ritiro nel 2020, salvo poi tornare quasi a pieno regime in Obsidian .

La questione è ancora molto vaga, ma Cain ha fatto una breve menzione a un nuovo gioco in sviluppo, o ancora da avviare, all'interno di un recente video pubblicato sul suo interessante canale YouTube, dove il game designer, in questi anni, ha riversato molta della sua conoscenza storica del mondo dello sviluppo videoludico.

Tim Cain è una figura storica nell'industria videoludica, legata a etichette come Interplay, Troika Games, Carbine e infine Obsidian, dunque il fatto che sembra stia lavorando a un nuovo gioco è un fatto da seguire con interesse, trattandosi peraltro di uno dei principali autori di Fallout .

Una passione intramontabile

È evidente che Tim Cain resta un grande appassionato di sviluppo e design di videogiochi, cosa che lo rende restio a godersi la pensione senza tornare in prima linea a costruire videogiochi, come dimostrato dalla grande passione che trapela nei suoi video su YouTube.

D'altra parte, anche dopo il primo ritiro del 2020 non è rimasto con le mani in mano e ha continuato a collaborare attivamente con Obsidian fino a tornare quasi a tempo piano all'interno del team, essendosi anche occupato di The Outer Worlds 2 e altri progetti.

In un recente video in cui ha celebrato il terzo anniversario del suo canale YouTube, Cain ha riferito che questo ha probabilmente raggiunto quasi la sua completezza, aggiungendo poi alcuni propositi per il futuro.

"Penso che creerò un altro gioco prima di ritirarmi poi per la seconda volta", ha spiegato il co-creatore di Fallout, "ma chissà cosa può succedere", facendo capire che il tutto al momento sembra sia un progetto ancora in attesa di annunci.

Nella sua lunga carriera, Cain ha contribuito a costruire titoli storici nel genere degli RPG videoludici come il suddetto Fallout, Arcanum, The Temple of Elemental Evil e Vampire: The Masquerade - Bloodlines, oltre a Pillars of Eternity, Tyranny e The Outer Worlds in tempi più recenti.

Si tratta ancora di un elemento interno a Obsidian, dunque è altamente probabile che il nuovo gioco che vorrebbe completare prima del "secondo pensionamento" provenga dal team in questione.