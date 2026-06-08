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Amazon vuole ancora fare un gioco su Il Signore degli Anelli, pur avendo cancellato l'MMO

Sebbene abbia cancellato l'MMO dedicato al Signore degli Anelli, Amazon afferma di essere ancora intenzionata a realizzare un videogioco basato sul mondo di Tolkien.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/06/2026
tanti Personaggi de Il signore degli anelli e l'occhio di sauron sullo sfondo

Come saprete, Amazon stava lavorando da tempo a un MMO de Il Signore degli Anelli, ma ha infine deciso di mettere da parte il progetto e terminare lo sviluppo.

Non dobbiamo però pensare che sia la fine, perché la compagnia si è dichiarata ancora interessata a lavorare sul franchise. Il tutto è stato ora reiterato dal capo di Amazon Game Studios, Jeff Gattis.

Le parole del capo di Amazon Game Studios

IGN USA ha parlato con Gattis al Summer Game Fest la scorsa settimana per saperne di più. "Beh, di per sé non è stato cancellato nulla", ha insistito Gattis, prima di svelare che Amazon sta attualmente valutando diversi concept per capire che tipo di gioco sul Signore degli Anelli vuole realizzare.

"Non è la risposta più soddisfacente, ma la verità è che stiamo ancora esaminando diverse cose", ha detto Gattis. "Ho esaminato un progetto un paio di settimane fa che ho trovato piuttosto avvincente e con cui forse potremmo andare avanti. Ma valutare diversi concept significa cercare di capire quale gioco vogliamo creare, quale sia quello giusto per il nostro pubblico e quale sia quello giusto per un pubblico più ampio. E la mia speranza è che ci arriveremo."

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In altre parole, non dobbiamo aspettarci annunci a breve termine, visto che Amazon sta ancora valutando diversi tipi di concept da cui partire per sviluppare un gioco. Come sappiamo, è molto facile che - nei molti passaggi che intercorrono prima della pubblicazione - l'opera venga cancellata.

Ricordiamo anche che Amazon ha tagliato i ponti con Maverick Games, lo studio fondato dal creative director di Forza Horizon 5.

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