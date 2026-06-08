Halo Campaign Evolved Collector's Edition da esaurita subito e i bagarini si scatenano già con i prezzi

Sembra proprio che l'edizione da collezionisti di Halo: Campaign Evolved sia andata a ruba, nonostante i 200 euro richiesti per ottenerla, e che i bagarini si stiano già scatenando con prezzi folli per piazzarla sul mercato secondario.

Abbiamo visto che sono stati aperti i preordini di Halo: Campaign Evolved, riportando prezzo e contenuti di Standard, Premium e Collector's Edition, e quest'ultima è apparsa subito decisamente ricca, adatta ai grandi appassionati della serie.

Il gioco si è mostrato con un nuovo trailer all'Xbox Games Showcase 2026 in preparazione al lancio fissato per il 28 luglio, e si conferma un rifacimento tecnico totale del primo capitolo, alquanto spettacolare all'interno della nuova veste grafica.