Halo Campaign Evolved Collector's Edition da esaurita subito e i bagarini si scatenano già con i prezzi

Sembra proprio che l'edizione da collezionisti di Halo: Campaign Evolved sia andata a ruba, nonostante i 200 euro richiesti per ottenerla, e che i bagarini si stiano già scatenando con prezzi folli per piazzarla sul mercato secondario.
Abbiamo visto che sono stati aperti i preordini di Halo: Campaign Evolved, riportando prezzo e contenuti di Standard, Premium e Collector's Edition, e quest'ultima è apparsa subito decisamente ricca, adatta ai grandi appassionati della serie.
Il gioco si è mostrato con un nuovo trailer all'Xbox Games Showcase 2026 in preparazione al lancio fissato per il 28 luglio, e si conferma un rifacimento tecnico totale del primo capitolo, alquanto spettacolare all'interno della nuova veste grafica.
Un pacchetto molto ricco e ambito
La Collector's Edition di Halo: Campaign Evolved viene venduto al prezzo di 199,90 euro in include il gioco base, tutti i contenuti della Premium Edition e una serie di oggetti da collezione che la rendono particolarmente ambita dagli appassionati.
Evidentemente l'oggetto è piaciuto molto perché, in base a quanto riferito, sembra che sia andato esaurito in poche ore, almeno in Nord America.
Questo, come da tradizione, ha scatenato il fenomeno del bagarinaggio, con vari utenti che hanno messo in vendita la propria prenotazione con prezzo maggiorato, in certi casi fino a oltre 700 dollari.
All'interno della Collector's Edition, oltre ovviamente la gioco e tutti i contenuti della Premium Edition (Pacchetto Alpha Halo Armory, Artbook digitale, racconto digitale, manuale digitale e 5 giorni di accesso anticipato) si trovano i seguenti elementi:
- SteelBook da collezione
- Statua di Master Chief da 12 pollici
- Replica del chip LED di Cortana con cavo ricaricabile
- Tre artwork originali in formato 11" × 17"
- Riproduzione modernizzata del manuale fisico di Halo: Combat Evolved del 2001 (in inglese, francese canadese, francese, spagnolo e tedesco)
Sembra in effetti un pacchetto davvero molto ricco e interessante.
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