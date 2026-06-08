Fumito Ueda sa che il frame rate del trailer di gen Atlas non vi ha affatto convinti

Parliamo di gen Atlas , un interessante nuovo progetto che ha però un chiaro problema: il frame rate non è granché, persino nel trailer.

In occasione dello show di Keighley della Summer Game Fest, abbiamo avuto modo di rivedere in azione il nuovo gioco di Fumito Ueda , noto autore di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian.

Le parole di Fumito Ueda

Il pubblico lo ha notato e ha commentato la cosa in rete. Fumito Ueda, però, non è affatto sorpreso dalla reazione dei giocatori al trailer di gen Atlas.

Parlando con PC Gamer, Ueda ha dichiarato: "Il nostro team è ben consapevole che parti del trailer non erano completamente ottimizzate, quindi non sono sorpreso di sentire e vedere tali commenti". L'obiettivo del trailer del Summer Game Fest però non era convincere i giocatori della solidità tecnica del gioco.

Ciò che Ueda desiderava era di "dare al pubblico abbastanza informazioni da spingerlo a pensare a gen Atlas e domandarsi di cosa tratta." Mostrare il gioco era più importante dell'ottimizzazione.

"Ero completamente cosciente della questione, ma non ho dubbi che i nostri abili ingegneri, con il supporto di Epic, saranno in grado di portarci alla qualità di cui abbiamo bisogno. I giochi in fase di sviluppo passano sempre attraverso questa fase in cui bisogna capire cosa possiamo mostrare e quanto. Abbiamo fatto del nostro meglio nel realizzare questo trailer per questo momento".

Ricordiamo infine tutti i giochi annunciati al Summer Game Fest.