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Fumito Ueda sa che il frame rate del trailer di gen Atlas non vi ha affatto convinti

Al Summer Game Fest abbiamo potuto rivedere il nuovo gioco di Fumito Ueda, che ha ora un nome ufficiale: gen Atlas. Ciò che non ha, invece, è un frame rate stabile. Il creatore ha commentato la cosa.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/06/2026
gen Atlas

In occasione dello show di Keighley della Summer Game Fest, abbiamo avuto modo di rivedere in azione il nuovo gioco di Fumito Ueda, noto autore di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian.

Parliamo di gen Atlas, un interessante nuovo progetto che ha però un chiaro problema: il frame rate non è granché, persino nel trailer.

Le parole di Fumito Ueda

Il pubblico lo ha notato e ha commentato la cosa in rete. Fumito Ueda, però, non è affatto sorpreso dalla reazione dei giocatori al trailer di gen Atlas.

Parlando con PC Gamer, Ueda ha dichiarato: "Il nostro team è ben consapevole che parti del trailer non erano completamente ottimizzate, quindi non sono sorpreso di sentire e vedere tali commenti". L'obiettivo del trailer del Summer Game Fest però non era convincere i giocatori della solidità tecnica del gioco.

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Ciò che Ueda desiderava era di "dare al pubblico abbastanza informazioni da spingerlo a pensare a gen Atlas e domandarsi di cosa tratta." Mostrare il gioco era più importante dell'ottimizzazione.

"Ero completamente cosciente della questione, ma non ho dubbi che i nostri abili ingegneri, con il supporto di Epic, saranno in grado di portarci alla qualità di cui abbiamo bisogno. I giochi in fase di sviluppo passano sempre attraverso questa fase in cui bisogna capire cosa possiamo mostrare e quanto. Abbiamo fatto del nostro meglio nel realizzare questo trailer per questo momento".

Ricordiamo infine tutti i giochi annunciati al Summer Game Fest.

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