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Combattimenti ed enigmi nelle nuove immagini di Resonance: A Plague Tale Legacy

Asobo Studio ha pubblicato alcune nuove immagini di Resonance: A Plague Tale Legacy legate a uno degli scenari presenti nel gioco, il misterioso e inquietante Abisso.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/06/2026
La protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy affronta alcuni nemici
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Asobo Studio ha pubblicato alcune nuove immagini di Resonance: A Plague Tale Legacy che mostrano la protagonista dell'avventura, Sophia, alle prese con coinvolgenti combattimenti e sequenze esplorative costellate di enigmi da risolvere.

Gli scatti sono legati in particolare a uno degli scenari che avremo modo di visitare durante la campagna del gioco, il misterioso e inquietante Abisso, che si trova sull'Isola del Minotauro e che ci vedrà sfruttare ognuna delle abilità del nostro personaggio per superare gli ostacoli lungo il cammino.

Come sappiamo, Resonance: A Plague Tale Legacy introdurrà diversi elementi action rispetto alla formula dei precedenti capitoli della serie, con Sophia che potrà difendersi dall'attacco di eventuali nemici rispondendo a sua volta con una spada e una corda.

Gli autori di Resonance: A Plague Tale Legacy parlano di Sophia Gli autori di Resonance: A Plague Tale Legacy parlano di Sophia

Le immagini mostrano alcuni scorci dell'ambientazione e gli immancabili puzzle basati sull'uso della luce: un campo in cui Sophia è decisamente esperta, come sa chi ha giocato A Plague Tale: Requiem.

Un action adventure molto interessante

Resonance: A Plague Tale Legacy mostra qualcosa di completamente nuovo nell'universo creato da Asobo, grazie appunto all'introduzione di un sistema di combattimento che ricorda quello di Assassin's Creed fra schivate, parate e sanguinose esecuzioni.

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L'impianto verrà integrato dalle meccaniche esplorative e dai puzzle che abbiamo già visto in A Plague Tale: Innocence e A Plague Tale: Requiem, ma sempre nell'ambito di un approccio che tende a valorizzare l'azione a viso aperto piuttosto che le interpretazioni stealth.

Come annunciato durante l'Xbox Games Showcase, il prequel uscirà il 27 agosto nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

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