Combattimenti ed enigmi nelle nuove immagini di Resonance: A Plague Tale Legacy

Asobo Studio ha pubblicato alcune nuove immagini di Resonance: A Plague Tale Legacy che mostrano la protagonista dell'avventura, Sophia, alle prese con coinvolgenti combattimenti e sequenze esplorative costellate di enigmi da risolvere.

Gli scatti sono legati in particolare a uno degli scenari che avremo modo di visitare durante la campagna del gioco, il misterioso e inquietante Abisso, che si trova sull'Isola del Minotauro e che ci vedrà sfruttare ognuna delle abilità del nostro personaggio per superare gli ostacoli lungo il cammino.

Come sappiamo, Resonance: A Plague Tale Legacy introdurrà diversi elementi action rispetto alla formula dei precedenti capitoli della serie, con Sophia che potrà difendersi dall'attacco di eventuali nemici rispondendo a sua volta con una spada e una corda.

Le immagini mostrano alcuni scorci dell'ambientazione e gli immancabili puzzle basati sull'uso della luce: un campo in cui Sophia è decisamente esperta, come sa chi ha giocato A Plague Tale: Requiem.