Gli enigmi di Resonance: A Plague Tale Legacy si basano sulla luce

Il nuovo trailer di Resonance: A Plague Tale Legacy ruota attorno agli enigmi che dovremo risolvere durante la campagna del gioco. In che maniera? Cercando la luce e sfruttandola per aprirci un passaggio.

Come abbiamo già potuto vedere in A Plague Tale: Requiem, Sophia ha un rapporto particolare con la luce e con i dispositivi che la emettono o la rifrangono, specie quando la proiezione di fasci luminosi può attivare gli interruttori giusti.

Non è tutto: il design degli scenari di Resonance: A Plague Tale Legacy vedrà la luce svolgere un ruolo fondamentale, visto che il buio può nascondere dettagli importanti, come passaggi nascosti e nuove strade che è possibile percorrere.

La donna utilizzerà in alcuni casi una misteriosa sfera e un libro su cui annota ogni dettaglio delle ambientazioni in cui si trova, così da comprendere di volta in volta quali passi compiere per risolvere il puzzle di turno.