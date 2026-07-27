Gli enigmi di Resonance: A Plague Tale Legacy si basano sulla luce

Il nuovo trailer di Resonance: A Plague Tale Legacy ruota attorno agli enigmi che dovremo risolvere durante la campagna del gioco. In che maniera? Cercando la luce e sfruttandola per aprirci un passaggio.
Come abbiamo già potuto vedere in A Plague Tale: Requiem, Sophia ha un rapporto particolare con la luce e con i dispositivi che la emettono o la rifrangono, specie quando la proiezione di fasci luminosi può attivare gli interruttori giusti.
Non è tutto: il design degli scenari di Resonance: A Plague Tale Legacy vedrà la luce svolgere un ruolo fondamentale, visto che il buio può nascondere dettagli importanti, come passaggi nascosti e nuove strade che è possibile percorrere.
La donna utilizzerà in alcuni casi una misteriosa sfera e un libro su cui annota ogni dettaglio delle ambientazioni in cui si trova, così da comprendere di volta in volta quali passi compiere per risolvere il puzzle di turno.
Manca esattamente un mese
Manca esattamente un mese all'uscita di Resonance: A Plague Tale Legacy, fissata al 27 agosto, e col passare dei giorni cresce l'attesa nei confronti di questo prequel, che come sappiamo proverà a introdurre nuovi elementi all'interno della formula classica della serie.
In particolare, gli sviluppatori hanno deciso di arricchire l'impianto stealth attraverso l'aggiunta di un sistema di combattimento action che vedrà Sophia affrontare in maniera diretta alcuni dei suoi avversari.
Abbiamo provato Resonance: A Plague Tale Legacy alcuni giorni fa.