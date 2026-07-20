Gli scenari di Resonance: A Plague Tale Legacy sembrano bellissimi

Asobo Studio ha pubblicato un trailer dedicato agli scenari di Resonance: A Plague Tale Legacy, che sembrano effettivamente bellissimi e puntano a catturare il fascino dell'ambientazione medievale di questo atteso prequel.

Le prime sequenze mostrano lo spiazzo davanti a una chiesa, illuminato dalla torce e gremito di gente attirata da uno spettacolo e dalle bancarelle. Dopodiché si passa a un luogo completamente diverso, una spiaggia che dà verso una misteriosa e antica entrata.

Il tema delle rovine legate a civilità del passato sembra ricorente in Resonance: A Plague Tale Legacy, e infatti l'immagine successiva ritrae enormi statue raffiguranti soldati messi a guardia di una struttura che si rivela essere piuttosto complessa, ma nasconde più di un segreto.

Sophia e Leni si trovano infatti di fronte a enormi mura, statue di grifoni, di giganteschi soldati e di minotauri, testimoni anche di scorci selvaggi che vengono lambiti da violente correnti d'aria o cascate, mentre il cielo si colora di rosso o si rabbuia.