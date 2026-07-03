Resonance: A Plague Tale Legacy ha completato lo sviluppo, uscirà senza ritardi

Asobo Studio ha annunciato che Resonance: A Plague Tale Legacy ha completato lo sviluppo, entrando nella cosiddetta "fase gold": il gioco uscirà senza ritardi e lo troveremo dunque disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 27 agosto.

"Resonance: A Plague Tale Legacy è appena entrato in fase gold, il che significa che è pronto per la pubblicazione", si legge nel post ufficiale. "Nel giro di poche settimane potrete finalmente visitare l'Isola e dare inizio a un viaggio memorabile insieme a Sophia. Non vediamo l'ora!"

Il riferimento degli sviluppatori è all'isola che fa da sfondo a questo interessante prequel, ambientato quindici anni prima rispetto agli eventi di A Plague Tale: Requiem e con una protagonista differente, appunto Sophia: una donna coraggiosa e piena di risorse.

Oltre ai personaggi e agli scenari, è cambiato anche il gameplay, che in Resonance vedrà la presenza di combattimenti inediti per la saga, finora focalizzata su elementi come l'azione stealth e la risoluzione di enigmi.