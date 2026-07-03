La versione fisica di Halo: Campaign Evolved includerà un disco, Microsoft lo sottolinea

La versione fisica di Halo: Campaign Evolved includerà un disco, e Microsoft ha pensato bene di sottolineare la cosa alla luce delle polemiche che si sono scatenate dopo l'annuncio di Sony, che passerà completamente al digitale dal 2028.

La precisazione della casa di Redmond è arrivata non solo attraverso i canali social ma anche nell'ambito di una sessione ufficiale di domande e risposte che ha collocato il tema della presenza o meno di un disco al primo posto fra le questioni più interessanti per gli utenti.

"Se acquisto Halo: Campaign Evolved in un negozio fisico, troverò un disco nella confezione?", recita la domanda nelle FAQ, e la risposta è "Sì! Acquistando la versione Xbox o PlayStation di Halo: Campaign Evolved presso il proprio rivenditore locale si riceveranno la custodia fisica e il disco di gioco, così da avere oggetti tangibili da aggiungere alla propria collezione."

Quest'ultima frase conferma, laddove ci fossero dei dubbi, l'intenzione di cavalcare l'onda del risentimento legato a una scelta che pare dettata unicamente dai maggiori incassi garantiti dal digitale.