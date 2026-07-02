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Perché Sony ha deciso di abbandonare il formato fisico? La risposta è nei numeri

Derek Strickland ha riportato i numeri del mercato fisico e digitale al fine di illustrare i motivi per cui Sony ha deciso di abbandonare i dischi a partire dal 2028.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/07/2026
PS5

Perché Sony ha deciso di abbandonare il formato fisico? Stando a un'analisi effettuata dal giornalista Derek Strickland, la risposta è nei numeri di un mercato sempre più orientato al digitale, ormai fondamentalmente pronto a questo passaggio.

Nel corso dell'anno fiscale 2025, infatti, la casa giapponese ha distribuito circa settanta milioni di giochi in formato fisico, generando meno di un miliardo di dollari di ricavi. Nello stesso periodo, però, le vendite digitali hanno raggiunto quota 248 milioni di copie, producendo quasi sette miliardi di dollari di entrate.

Come si può vedere, la differenza non risiede soltanto nel volume di vendita, ma anche e soprattutto nel ritorno economico garantito dal formato digitale per via della mancanza di intermediari e di costi sia produttivi (disco, packaging, materiali promozionali) che logistici.

I giochi per PlayStation non usciranno più su disco dal 2028, saranno solo in digitale I giochi per PlayStation non usciranno più su disco dal 2028, saranno solo in digitale

Non c'è dubbio che questi risultati rappresentino uno dei motivi principali dietro l'abbandono del fisico da parte di Sony, che a questo punto verrà probabilmente seguita anche dagli altri publisher.

Sono stati gli utenti a decidere

Come riportato nelle scorse ore, la produzione di dischi PlayStation è stata già ridotta ed è dunque improbabile che Sony possa fare dietrofront, ma l'analisi di Strickland sottolinea un altro aspetto: sono stati gli utenti a determinare l'abbandono del formato fisico.

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L'adozione massiccia degli acquisti digitali, favorita dalla comodità, dalle frequenti promozioni e dalla semplicità di accesso ai contenuti, avrebbe infatti dimostrato all'azienda quali segmenti offrano i margini più interessanti.

Ci sono inoltre altri due elementi da tenere in considerazione: da un lato il successo di PlayStation Portal, un prodotto altamente redditizio fin dal lancio e legato ai servizi online di Sony; dall'altro gli abbonamenti a PlayStation Plus, che restano uno dei pilastri del business dell'azienda giapponese.

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