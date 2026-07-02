Perché Sony ha deciso di abbandonare il formato fisico? La risposta è nei numeri

Perché Sony ha deciso di abbandonare il formato fisico? Stando a un'analisi effettuata dal giornalista Derek Strickland, la risposta è nei numeri di un mercato sempre più orientato al digitale, ormai fondamentalmente pronto a questo passaggio.

Nel corso dell'anno fiscale 2025, infatti, la casa giapponese ha distribuito circa settanta milioni di giochi in formato fisico, generando meno di un miliardo di dollari di ricavi. Nello stesso periodo, però, le vendite digitali hanno raggiunto quota 248 milioni di copie, producendo quasi sette miliardi di dollari di entrate.

Come si può vedere, la differenza non risiede soltanto nel volume di vendita, ma anche e soprattutto nel ritorno economico garantito dal formato digitale per via della mancanza di intermediari e di costi sia produttivi (disco, packaging, materiali promozionali) che logistici.

Non c'è dubbio che questi risultati rappresentino uno dei motivi principali dietro l'abbandono del fisico da parte di Sony, che a questo punto verrà probabilmente seguita anche dagli altri publisher.