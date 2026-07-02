Cambio improvviso su WhatsApp: cosa sta succedendo alla ricerca delle GIF

La piattaforma di messaggistica ha completato la migrazione definitiva da Tenor a GIPHY . Il passaggio, avvenuto lato server sia su Android che su iPhone, si è reso obbligatorio per evitare l'interruzione del servizio e non richiede alcun aggiornamento dell'applicazione da parte degli utenti.

La ricerca delle GIF su WhatsApp ha appena cambiato fornitore ufficiale e, anche se la maggior parte degli utenti potrebbe non accorgersene a prima vista, dietro questa mossa si nasconde una specie di terremoto tra le Big Tech, con qualche risvolto curioso.

Non si tratta di una chiusura del servizio, ma di una precisa scelta escludente: le GIF di Tenor rimarranno un'esclusiva dei prodotti di Mountain View (come la tastiera Gboard o l'app Google Messaggi). Con lo spegnimento delle API, Google ha di fatto tagliato fuori i concorrenti: oltre a WhatsApp, il blocco ha costretto a correre ai ripari anche piattaforme come Discord, Twitter/X e Bluesky.

Fino a oggi, WhatsApp si è appoggiata a due diverse aziende per la ricerca delle immagini animate : GIPHY e Tenor. Questa doppia sponda permetteva di distribuire il traffico di milioni di utenti, riducendo i rischi di rallentamenti. Lo scenario è però radicalmente cambiato a causa di Google, che ha acquisito Tenor nel 2018. Big G ha infatti deciso di dismettere definitivamente le API pubbliche di Tenor, fissando la scadenza tassativa al 1° luglio 2026.

GIPHY era stata acquistata proprio da Meta per ben 400 milioni di dollari

Ironia della sorte, GIPHY era stata acquistata nel 2020 proprio da Meta, l'azienda che possiede WhatsApp, per ben 400 milioni di dollari. L'autorità garante del Regno Unito (CMA) aveva però giudicato l'acquisizione anticoncorrenziale, costringendo Mark Zuckerberg a una svendita forzata a Shutterstock nel 2023 per soli 53 milioni di dollari.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta

Oggi, a causa della mossa di Google su Tenor, Meta si ritrova a dover dipendere al 100% da un'infrastruttura esterna che fino a poco tempo fa possedeva e che lo Stato le ha imposto di vendere.

Per gli utenti, comunque, l'esperienza d'uso resta apparentemente identica. Le GIF rimangono accessibili dalla solita icona nella tastiera di WhatsApp e le modalità di invio non sono cambiate. Tuttavia, chi usa molto questo strumento noterà una differenza importante: GIPHY e Tenor utilizzano infatti algoritmi di indicizzazione e categorizzazione differenti. Cercare la stessa parola chiave da oggi potrebbe restituire meme e animazioni diverse rispetto al passato.

La migrazione è automatica, trasparente e già attiva a livello globale. I tecnici di Meta non amano comunque dipendere da un unico fornitore. Nei mesi scorsi, all'interno del codice di WhatsApp, erano apparse tracce di un'integrazione con Klipy, una piattaforma di GIF emergente.

Klipy non è stata integrata già oggi perché è ancora in fase di sviluppo e test: lanciare un servizio non ancora collaudato su scala globale nello stesso giorno dello "switch off" di Tenor sarebbe stato troppo rischioso. Le linee di codice dedicate a Klipy sono però rimaste intatte: segno che, non appena la piattaforma sarà matura, WhatsApp tornerà alla sua strategia a doppio binario affiancandola a GIPHY per non restare mai più scoperta.

Voi che cosa ne pensate? Sapevate di questo doppio binario? E avete già notato differenze nella giornata di oggi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.