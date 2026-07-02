Monster Hunter Outlanders avrà una terza closed beta, ecco come registrarsi

Monster Hunter Outlanders avrà una terza closed beta, annunciata da Capcom e TiMi Studio Group con il trailer che potete vedere qui sotto. I test partiranno il prossimo 7 agosto su iOS e Android, e sarà possibile registrarsi fino al 24 luglio.

La nuova beta includerà diversi contenuti inediti rispetto all'ultimo test, che si è svolto lo scorso maggio: nuovi Mostri Radianti e cacciatori aggiuntivi, oltre a una serie di miglioramenti e ottimizzazioni basate sul feedback fornito finora dagli utenti.

La partecipazione alla closed beta sarà limitata ad alcuni territori selezionati, nella fattispecie Giappone, Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia e Filippine. Purtroppo gli utenti italiani dovranno attendere anche stavolta.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, Monster Hunter Outlanders richiederà almeno un iPhone XR con iOS 17 o un terminale Android con processore Snapdragon 845 e Android 12.0. In tutti i casi, gli sviluppatori hanno fatto presente che il lavoro di ottimizzazione grafica è ancora in corso.