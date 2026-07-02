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Monster Hunter Outlanders avrà una terza closed beta, ecco come registrarsi

Capcom e TiMi Studio Group hanno annunciato con un trailer che Monster Hunter Outlanders avrà una terza closed beta: le registrazioni saranno aperte fino al 24 luglio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/07/2026
Uno dei personaggi di Monster Hunter Outlanders
Monster Hunter Outlanders
Monster Hunter Outlanders
News Video Immagini

Monster Hunter Outlanders avrà una terza closed beta, annunciata da Capcom e TiMi Studio Group con il trailer che potete vedere qui sotto. I test partiranno il prossimo 7 agosto su iOS e Android, e sarà possibile registrarsi fino al 24 luglio.

La nuova beta includerà diversi contenuti inediti rispetto all'ultimo test, che si è svolto lo scorso maggio: nuovi Mostri Radianti e cacciatori aggiuntivi, oltre a una serie di miglioramenti e ottimizzazioni basate sul feedback fornito finora dagli utenti.

La partecipazione alla closed beta sarà limitata ad alcuni territori selezionati, nella fattispecie Giappone, Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia e Filippine. Purtroppo gli utenti italiani dovranno attendere anche stavolta.

Un video gameplay di Monster Hunter Outlanders mostra una caccia ai mostri Radianti Un video gameplay di Monster Hunter Outlanders mostra una caccia ai mostri Radianti

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, Monster Hunter Outlanders richiederà almeno un iPhone XR con iOS 17 o un terminale Android con processore Snapdragon 845 e Android 12.0. In tutti i casi, gli sviluppatori hanno fatto presente che il lavoro di ottimizzazione grafica è ancora in corso.

Un'esperienza mobile per una serie iconica

Come forse ricorderete, abbiamo visto Monster Hunter Outlanders in anteprima lo scorso novembre e siamo rimasti positivamente colpiti dal sistema delle classi implementato per l'occasione, dalle abilità di squadra e dal gameplay, che riprende in maniera fedele quello classico della serie Capcom.

Ci sono sembrati invece meno brillanti aspetti come l'interfaccia, molto affollata come spesso accade nelle produzioni orientali, e chiaramente il sistema di monetizzazione, ancora tutto da scoprire.

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